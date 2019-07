EPS započeo izgradnju trafostanice vredne 2,5 miliona evra

TUTIN – Polaganjem kamena temeljca, u Tutinu je danas počela izgradnja nove trafostanice Elektroprivrede Srbije koja će u ovoj opštini rešiti probleme u snabdevanju električnom energijom postojećih potrošača i omogućiti priključenje novih kupaca i u tom gradu i u Novom Pazaru.

Trafostanica 110/35/20 kV čija je snaga 31,5 MVA vredna 2,5 miliona evra za čiju izgadnju je posle sprovedene javne nabavke potpisan ugovor sa kraljevačkom „Elektromontažom“ biće završena za godinu dana.

Nova trafostanica poboljšaće sigurnost i kvalitet isporučene energije i smanjiće tehničke gubitke u distribuciji.

„Današnji dan je jedan od najbitnijih za budućnost Tutina jer smo položili kamen temeljac za izgradnju nove trafostanice koja rešava ne samo postojeće probleme Tutina kada je snabdevanje električnom energijom u pitanju, već trasira put za izgradnju novih objekata, kako stambenih tako i privrednih, za pretpostavljamo pola veka“, rekao je

v. d. direktora EPS-a Milorad Grčić.

Sa novom trafostanicom za Tutin biće obezbeđen 31,5 megavat snage a do sada je Tutin koristio 13 megavata snage, rekao je Grčić i dodao da će kada za godinu dana proradi nova trafostanica biti oslobođena i električna energija koja je do sada uzurpirana iz Novog Pazara da bi Tutin mogao da funkcioniše.

“Imamo dva benefita, jedan je stabilno snabdevanje električnom energijom celog Tutina s više nego duplo većom snagom, odnosno uvećanom količinom električne energije, i procenjujemo da najmanje pola veka sve to ne može biti zauzeto, a u isto vreme Novi Pazar dobija novih 15 megavata koje do sada nije mogao da koristi”, objasnio je Grčić i ocenio da sa izgradnjom trafo stanice oba grada dobijaju stabilno snabdevanje električnom energijom.

Da bi pojasnio dimenzije i ozbiljnost problema sa električnom energijom u Tutinu, on je rekao da u tom gradu postoji više od 40 izgrađenih stambenih objekata koji trenutno ne mogu da se priključe na električnu energiju a na priključenje čekaju dve peletare i dve toplane.

„Izgradnjom trafostanice mi trasiramo razvoj Tutina za najmanje narednih pola veka, i to je ono što se uklapa u obećanje predsednika (Aleksandra9 Vučića i u viziju razvoja cele Srbije”, zaključio je Grčić.

Predsednik opštine Tutin Kenan Hot naglasio da je početak izgradnje trafostanice veliki dana za građane, privrednike, ulagače u Tutin i za tutinsku dijasporu.

„Poslednjih 20 godina opština Tutin je bila talac električne energije, ali i pored teških uslova privrednici su radili ali je električna energija bila ta koja je kočila dalji razvoj“, rekao je Hot i dodao da se polaganjem kamena temeljca okreće nova stranica za Tutin ali i za Novi Pazar.

On je izrazio uverenje da će privrednici posle dobijanja električne energije proširiti svoje kapacitete, i da će industrijska zona na 200 hektara u opštini Tutin koja je potpuno uređena, doprineti da ova opština okrene novu stranicu razvoja.

Hot je zahvalio direktoru EPS-a, predsedniku Izvršnog odbora SNS-a Darku Glišiću, načelniku okruga koji su doprineli da se projekat ubrza.

„Naravno, predsednik Vučić je prilikom nedavne poseteTutinu obećao da će učiniti dodatne napore da se ovaj projekat ubrza i da u što kraćem roku krene da se radi i evo danas imamo taj kamen temeljac, i još jednom hvala svima“, rekao je Hot.

(Tanjug)