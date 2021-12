EPS: Zaštitili smo privrednike produženjem starih cena struje

BEOGRAD – Elektroprivreda Srbije je zamrzavanjem cene za kupce na komercijalnom tržištu, u jeku najveće energetske krize, zaštitila opstanak privrede i učinila ono što nije uradila nijedna energetska kompanija u regionu, saopštio je danas EPS.

Dok cene električne energije na berzama u regionu, kako je navedeno, „divljaju“ i premašuju i 200, pa čak i 300 evra po megavat-satu, država i EPS su srpskim privrednicima obezbedili stabilnu cenu energije na nivou njihovih prethodnih ugovora pre krize.

„Tako da apsolutno nisu tačni navodi Zorana Drakulića, predsednika Poslovnog udruženja Privrednik da njegova kompanija plaća struju po 2,7 puta većoj ceni nego pre. Istina je da njegovo preduzeće Bio energy point ima ugovor do kraja 2021. po ceni od 54,73 evra po megavat-satu za višu tarifu i 35,20 evra po megavat-satu za nižu tarifu“, navodi EPS.

Iz EPS-a navode da preduzeće Green energy point ima jedinstvenu cenu od 48,33 evra po MWh, kao i da se Drakulićeva firma Point group Int nije snabdevala preko EPS-a.

„Već preko drugog snabdevača Energija Gas and Power, koji ne radi više i ta Drakulićeva firma nije imala gde da kupuje struju. Od septembra ova firma je bila na dvomesečnom rezervnom snabdevanju, koje obezbeđuje EPS, po ceni od 66,72 za MWh, a to je produženo do kraja godine na osnovu preporuke Vlade Srbije“.

EPS poručuje da privreda Srbije nije oštećena odlukama Elektroprivrede Srbije, već naprotiv.

„Nije oštećen ni privrednik Drakulić koji mora da je neobavešten ili zlonameran. Kako bi zaštitili privrednike, predsednik Srbije i Vlada Srbije doneli su odluku o produženju važenja starih cena električne energije. Cena koju pominje Drakulić bi bila na tom nivou, kao i svuda u svetu, da nema odgovorne politike države koju on neargumentovano kritikuje“, kažu u EPS-u.

Takođe, EPS ističe da posluje na otvorenom tržištu električne energije u Srbiji kao samo jedan od 63 licencirana snabdevača i da svaki kupac može da izabere od koga će kupovati energiju.

EPS navodi u saopštenju da u vreme najveće energetske krize građani i privreda Srbije imaju najjeftiniju struju i stabilno snabdevanje i da je to omogućeno zahvaljujući stručnjacima i zaposlenima u EPS, jer i u takvim uslovima EPS modernizuje postrojenja i gradi nova.

Drakulić je izjavio juče da će zbog poskupljenja struje za privredu za 2,7 puta deo srpske privrede da stane, jer neće moći da izdrže taj pritisak, a da će drugi deo privrede taj trošak da ugradi u cene finalnih proizvoda, kao i da to zemlju „gura“ u još veću inflaciju 2022. godine.

(Tanjug)

