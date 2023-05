Er Srbija danas ima prvi let od Beograda do Čikaga posle 30 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je na ispraćaju prvog leta Er Srbija sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ za Čikago, rekao da je Srbija jedina zemlja u regionu iz koje se može leteti u dva najveća grada SAD.

„Danas nam je Beograd – Njujork najprofitabilnija linija Er Srbije. Verujemo da će ova linija sa Čikagom biti isto tako uspešna. Ovo povezuje Srbiju i Srbe, našu dijasporu, takođe i sa onim Srbima iz Kanade i srednjeg zapada SAD. Ovo je velika stvar, ovo će nas povezati sa američkim narodom. Naučićemo mnogo jedni o drugima“, rekao je Vučić.

On je istakao da Er Srbija ima na računu 117 miliona evra i da ima bolje rezultate poslovanja nego što je imao Jat u Jugoslaviji, iako je tri puta manja kompanija.

Po rečima Vučića, svi letovi iz Čikaga su popunjeni do kraja juna.

Letovi od Beograda do Čikaga će do 11. juna biti sredom i subotom, zatim tri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom i subotom.

Do čikaškog Međunarodnog aerodroma „O’Her“ let Er Srbije je u 6.50 i trajaće oko 11 sati, avionima Erbas A330 iz dugolinijske flote Er Srbije, dok se od Čikaga do Beograda putovati devet sati i 50 minuta.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek podsetio je da je su letovi Er Srbije ka SAD počeli 2016. kad su pokrenuti letovi od Beograda do Njujorka.

„Danas, skoro sedam godina kasnije do tog grada letimo svakodnevno“, rekao je Marek.

Naveo je da je flota za ovu liniju osnažena novim avionom Erbas A330-200 za prekookeanske letove, obučeni su timovi posade i obezbeđene sve neophodne dozvole, a sve je urađeno uz podršku Vlade Srbije.

„Verujemo da će direktna linija između Beograd i Čikaga biti značajna za Srbiju, ali i region Zapadnog Balkana, kao i veliki broj naših sunarodnika koji žive i rade u Severnoj Americi“, naveo je generalni direktor Er Srbije.

On očekuje da će novi let doprineti i boljim poslovnim, turističkim i svim drugim vezama između Srbije i SAD.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil kazao je da Er Srbija zbližava SAD i Srbiju.

„Imamo mnogo toga što povezuje dve zemlje. Nije samo reč o košarci, sad je to i ovaj novi let koji će nas još više povezati“, kazao je Hil.

On je čestitao svima u kompaniji koji su ovo omogućiti.

Ispraćaju leta Er Srbije od Beograda do Čikaga prisustvovali su i ministar saobraćaja Goran Vesić, koji će putovati do Čikaga, ministar finansija Siniša Mali i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

(Beta)

