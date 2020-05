BEOGRAD – Nacionalna aviokompanija Er Srbija počeće u poslednjoj nedelji maja postupno obnavljanje letova do pojedinih destinacija u regionu.

Er Srbija planira da obavi prvi let od Beograda do Ljubljane u petak, 29. maja, kao prva avio-kompanija koja se vraća na taj aerodrom, a da zatim tokom prve dve nedelje juna, pored Ljubljane, ponovo uspostavi saobraćaj i do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banjaluke i Skoplja, saopšteno je iz Er Srbije.

(Tanjug)