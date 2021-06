Er Srbija obnavlja letove između Srbije i Španije

BEOGRAD – Er Srbija će od 4. jula ponovo uspostaviti letove iz Beograda ka Barseloni i na taj način povezati Srbiju i Španiju, po prvi put posle jednogodišnjeg prekida.

Planirano je da se letovi do popularne metropole na Sredozemnom moru obavljaju dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom, a kako je saopštila Er Srbija, avio-karte su već u prodaji.

Srpska nacionalna avio-kompanija je letove do Barselone pokrenula u junu 2019. godine, nastavljajući tradiciju svog prethodnika JAT-a koji je do poznatog turističkog odredišta u Španiji saobraćao do 1998. godine.

„Raduje nas što obnavljamo direktnu vazdušnu vezu sa Barselonom, destinacijom koja je izuzetno popularna među našim putnicima, kako za poslovna, tako i za turistička putovanja. Ostajemo fokusirani na svaku priliku koja se ukaže na tržištu, kako bismo nastavili sa dobrim rezultatima i putnicima ponudili što veći izbor destinacija tokom sezone odmora“, izjavio je direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Jirži Marek.

Red letenja na ovoj ruti kreiran je tako da pruža pogodne konekcije sa brojnim gradovima iz mreže Er Srbije, kao što su Atina, Bukurešt, Istanbul, Larnaka, Podgorica, Sarajevo, Skoplje, Solun, Tirana i Tivat, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.