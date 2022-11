Er Srbija od 9. decembra direktno leti na liniji BG-Tjenđin

BEOGRAD – Er Srbija će od 9. decembra uspostaviti direktne letove između Beograda i Tjenđina, četvrtog najvećeg grada u Kini, saopštio je danas nacionalni avio-prevoznik Srbije.

Od Tjenđina do Pekinga postoji pruga duga 117 kilometara kojom saobraćaju brzi vozovi i kojom se između dva grada stiže za oko 30 minuta.

Usled trenutnih ograničenja zbog kovida 19, letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno i to od Beograda do Tjenđina petkom, dok će se povratni letovi od najveće luke u severnom delu Kine do srpske prestonice obavljati nedeljom.

Na taj način, nacionalna avio-kompanija ponovo uspostavlja direktne letove do Kine posle 22 godine, odnosno od oktobra 2000. godine, kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking.

Er Srbija će biti jedina evropska avio-kompanija koja leti iz Tjenđina i jedna od samo nekoliko evropskih kompanija koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine.

Letovi između Beograda i Tjenđina obavljaće se avionima erbas A330 iz dugolinijske flote Er Srbije, a prosečno trajanje leta je 10 časova od Beograda do Tjenđina i 12 časova od Tjenđina do Beograda.

Avio-karte za putovanja između Beograda i Tjenđina već su u prodaji i mogu se kupiti po ceni počev od 649 evra po smeru, odnosno počev od 1.086 evra za povratnu kartu u ekonomskoj klasi, sa uključenim svim pripadajućim taksama.

„Uprkos još uvek ograničenom međunarodnom avio-saobraćaju sa Kinom i striktnim pravilima koja važe od izbijanja pandemije korona virusa, naša kompanija je uspela da dobije neophodne dozvole i sprovede sve pripremne aktivnosti, tako da ćemo od početka decembra uspostaviti letove do Tjenđina“, rekao je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Kako kaže, za Er Srbiju letenje do Kine nije nepoznanica.

Er Srbija je, dodaje, tokom 2020. godine obavila više desetina specijalnih kargo-letova kojima su u Srbiju dopremljene na stotine tona medicinskih aparata i opreme.

„Ubeđen sam da će naša direktna avio-veza doprineti daljem jačanju već izuzetno snažnih ekonomskih i kulturnih odnosa između dve prijateljske zemlje. Naše ambicije u vezi sa letovima do Kine ovim se ne završavaju. Nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti našu mrežu proširiti i drugim strateški važnim gradovima, poput Pekinga i Šangaja. Nastavićemo da pažljivo pratimo ograničenja u vezi sa COVID-19 i spremno ćemo reagovati na nove mogućnosti, kada prestanu ograničenja“, rekao je Marek.

On je dodao da nije optimalno vreme koje će avioni Er Srbije provoditi u Tjenđinu između dva leta, kao i da je rezultat različitih COVID-19 ograničenja koja su još uvek na snazi.

Nastojaćemo da to poboljšamo u budućnosti, čim takva opcija postane dostupna, naveo je Marek.

Tjenđin je grad na severoistoku Kine sa više od 14 miliona stanovnika na obali Bohajskog mora, koje je ogranak Žutog mora.

Taj grad je glavna luka putem koje se snabdeva kineska prestonica Peking i najznačajnija luka na severu Kine.

Tjenđin je važno saobraćajno i trgovinsko čvorište još od 13. veka, a u gradu su prisutne građevine savremenog, tradicionalnog kineskog i evropskog stila.

Tjenđin je danas izuzetno važan industrijski i finansijski centar, koji pored Pekinga, Šangaja i Čongćinga, ima specijalni status u Kini, odnosno nalazi se pod direktnom upravom Vlade Kine.

Uspostavljanjem direktne linije do Kine, Er Srbija će omogućiti dobre konekcije preko Beograda ka mnogim destinacijama u svojoj mreži, kao što su Amsterdam, Barselona, Oslo, Pariz, Stokholm, Frankfurt, Ljubljana, Valensija, Prag, Venecija, Valensija, Zagreb i druge destinacije širom Evrope i u regionu šireg Balkana.

Najtačnije informacije u vezi sa putovanjima do NR Kine i uslovima za ulazak u tu zemlju dostupne su na sajtu ambasade Kine http://rs.ćina-embašy.gov.cn/srp/sgxx/sghd/202206/t20220630_10712230.htm> .

(Tanjug)

