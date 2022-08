Er Srbija: Plan je otvaranje letova za Havanu i Čikago

BEOGRAD – Er Srbija je u julu otkazala manje od 0,3 posto ukupnog broja letova što je znatno manje od drugih avio-kompanija, a neka od tih otkazivanja bila su nametnuta jednostrano od strane različitih aerodroma, rekao je danas direktor Er Srbije Jirži Marek za Blic.

„Želimo da prestignemo predepidemijske rezultate poslovanja i to najkasnije u 2023. godini“, rekao je Marek.

Navodi da već sada imaju 30 odsto više čarter-letova u odnosu na 2019. godinu, što smatra dokazom da su ljudi željni putovanja, te da je potražnja za turističkim destinacijama velika.

„Reč je pre svega o letovima ka popularnim turističkim tržištima, kao što su Španija i Italija i rezultati na tim destinacijama su prevazišli naša očekivanja“, rekao je on.

Marek kaže da se Er Srbija odlučila na ekspanziju dugolinijskog saobraćaja sa balansiranim pristupom ka istoku i ka zapadu.

„Širenje ka istoku je trenutno ograničeno usled pandemije, pa će ka Kini biti otvorena jedna linija – do Tjenđina, uz mogućnost da se kasnije uspostave posebni letovi ka Pekingu i Šangaju. Kada je reč o zapadu, naš saobraćaj ka SAD od aprila sledeće godine dodatno ćemo pojačati uspostavljanjem direktnih letova do Čikaga“, rekao je on.

Dodao je da su za 2023. planirani letovi za desetak novih destinacija.

„Ujedno počinjemo da razmatramo i dugolinijske letove do pojedinih egzotičnih destinacija. U tom smislu gledamo i ka istoku i ka zapadu, a jedna od takvih destinacija koja nam se čini sve izvesnija za predstojeću zimsku sezonu je Havana“, rekao je on.

On je podsetio da se do Njujorka leti od 2016. godine te da je ta linija sazrela i profitabilna, a da je njom do sada prevezeno oko 400.000 putnika.

Kao posebne vrline kompanije Marek ističe adaptilnost i fleksibilnost, zbog čega mogu da brzo povećavaju ili smanjuju kapacitete, te ističe da imaju dovoljno radne snage.

Dodaje da je Er Srbija nedavno raspisala konkurs za zapošljavanje kabinskih posada, pripremajući se za nove destinacije, a za dva dana se javilo više od 200 kandidata.

Navodi da je Er Srbija deo napora u avio industriji usmerenih na zaštitu životne sredine i održivost.

“ U tom kontekstu je i naš program obnove flote u okviru kojeg smo prizemljili nekadašnju boing flotu, koju su činili stariji avioni, sada zamenjujemo starije ATR avione novijim“, rekao je on.

Marek je ocenio da promena u vlasničkoj strukturi gde je Etihad smanjio svoj udeo na 18 posto, dok je vlasništvo Srbije dostiglo 82 procenta, ne utiče na svakodnevno poslovanje.

„Ipak dugujemo veliku zahvalnost Vladi Srbije kao većinskom vlasniku koja je shvatila značaj nacionalnog avio-prevoznika tokom pandemije“, rekao je on i dodao da je ta podrška pomogla da se Er Srbija brzo vrati na tržište i započne snažnu ekspanziju“, naveo je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.