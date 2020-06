Er Srbija posle dva meseca uspostavlja letove iz Banjaluke

BANJALUKA – ER Srbija planira da od 5. jula, nakon više od dva meseca pauze zbog pandemije, nastavi sa letnjim čarter letovima iz Banjaluke, piše portal Kliks.

Avio-kompanija će prevoziti putnike do Antalije u Turskoj, a od 10. jula će obnoviti i svoj čarter let do Atine.

Tanjug / R.Prelić, ilistracija

(Tanjug)

