Er Srbija produžila promotivnu akciju za 35 destinacija

BEOGRAD – Najveća promotivna akcija Er Srbije, kojom je ponuđeno 250.000 karata po najpovoljnijim uslovima, biće produžena još sedam dana, do 21. septembra.

Odluka o produžetku akcije doneta je na osnovu predloga putnika, ali i povratnih informacija dobijenih od agenata koji su obavestili kompaniju da imaju veliko interesovanje i da ne mogu da obrade sve zahteve svojih klijenata, saopštio je nacionalni avioprevoznik.

Promotivna ponuda sedišta obuhvata 35 destinacija na koje srpska nacionalna aviokompanija leti sa svog matičnog aerodroma u Beogradu.

Nastavak promotivne akcije biće obeležen i posebnom akcijom u tržnom centru Delta City u Beogradu, gde će mališani, ali i njihovi roditelji, biti u prilici da se takmiče i osvoje vredne aviokarte koje su za tu namenu pripremljene.

Putnici imaju jedinstvenu priliku da po veoma povoljnim cenama od 1. novembra do 31. marta 2020. godine stignu do većine destinacija do kojih nacionalna aviokompanija leti iz Beograda.

Putovanje mogu krojiti po sopstvenoj meri kupovinom povratne ili karte u jednom pravcu, u standard i light tarifama, odnosno sa i bez prtljaga.

„Želeli smo da izađemo u susret svima koji tokom prethodnih sedam dana nisu uspeli da kupe povoljne karte. Veliko interesovanje je potvrda da je akcija realizovana u pravom trenutku i da putnici, ali i kompanija mogu da budu jako zadovoljni. Još jednom se pokazalo sa kolikim nestrpljenjem tržište očekuje akcije tog tipa i raduje nas što smo u prilici da uvek ponudimo više“, rekao je direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Jirži Marek.

Kupovina aviokarata, u okviru specijalne promotivne ponude, moguća je preko internet sajta airserbia.com, pozivanjem besplatnog broja Kontakt centra 0800 111 528 za pozive iz fiksne mreže u Srbiji odnosno +381 11 311 21 23 za pozive sa mobilnih mreža i iz inostranstva.

Takođe, putem ovlašćenih turističkih agenata ili u beogradskim poslovnicama Er Srbije koje se nalaze na aerodromu Nikola Tesla, Bulevaru Kralja Aleksandra 17 i u Ulici Jurija Gagarina 12.

