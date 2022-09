Er Srbija: Promo cene karata za više od 40 destinacija

BEOGRAD – Putnici koji koriste usluge Er Srbija će od danas do 2. oktobra moći da kupe karte za više od 40 destinacija po promotivnim cenama, a koje se odnose na putovanja u periodu od 29. septembra do 29. marta naredne godine.

Avio-karte do Barselone, Atine, Tivta i Podgorice biće dostupne po ceni počev od 39 evra, a karte do Rima, Zagreba, Štutgarta, Osla, Kopenhagena, Stokholma, Bukurešta, Skoplja, Soluna, Sofije, Tirane, Sarajeva i Ljubljane će biti dostupne po ceni počev od 49 evra.

Avio-karte do Salcburga, Bolonje, Nirnberga, Hanovera, Liona, Ciriha, Brisela, Beča, Praga, Diseldorfa, Venecije, Milana, Larnake i Barija biće dostupne po ceni počev od 59 evra, dok će početna cena za letove do Valensije, Palma de Majorke, Madrida, Londona, Pariza, Amsterdama, Frankfurta, Berlina i Istanbula iznositi 69 evra, saopšteno je iz Er Srbija.

Ovom promo-akcijom obuhvaćen je i Njujork do kojeg se može leteti po početnoj ceni od 389 evra po smeru.

„Nakon perioda smanjenog kretanja, usled pandemije korona virusa, putnici se sve više vraćaju putovanjima. Osluškujući njihove potrebe pripremili smo i ovu ponudu. Verujemo da će snižene cene avio-karata putnicima biti samo jedan od motiva da bolje upoznaju sve atraktivne destinacije do kojih leti Er Srbija,“ izjavila je viša menadžerka za upravljanje prihodima Er Srbije Maša Vasović.

(Tanjug)

