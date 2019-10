Er Srbija: Šesti rođendan uz promotivne cene karata

BEOGRAD – Er Srbija je povodom predstojećeg šestog rođendana kompanije pripremila specijalnu ponudu aviokarata po značajno sniženim cenama za veliki broj destinacija u svojoj mreži, koje će biti u prodaji od sutra do 29. oktobra.

Aviokarte po promotivnim cenama odnose se na putovanja u periodu od 19. novembra do 30. aprila 2020. godine.

Nacionalna aviokompanija ove godine obeležila je i 92 godine tradicije kao naslednica slavnih prethodnika Aeroputa i JAT-a, pa je cena promotivnih aviokarata počev od, kako je navedeno u saopštenju, simboličnih 92 evra.

Po toj ceni dostupni su Frankfurt, Brisel, Cirih, Beč, Bukurešt, Ljubljana, Rijeka, Sarajevo, Skoplje, Tirana i Zagreb.

Povratne aviokarte do Sofije i Rima mogu se pronaći po ceni počev od 112 evra, za Diseldorf, Amsterdam, Larnaku, Solun i Štutgart počev od 122 evra, dok su Milano, Venecija i Kijev bliži nego ikada uz početnu cenu od 132 evra. Broj sedišta je ograničen.

„Ponosni smo što proslavljamo šestu godinu uspešnog poslovanja pod imenom Er Srbija dok ujedno obeležavamo skoro čitav vek tradicije naše kompanije kao naslednice slavnih začetnika jugoslovenskog vazduhoplovstva. Malo je avioprevoznika na svetu koji se mogu pohvaliti navedenim brojkama. Kao i uvek do sada, svaki značajan jubilej slavimo pripremajući poklone za one koji su najzaslužniji za naše trajanje – naše drage putnike. Upravo zbog njih trudićemo se da budemo još bolji i zajedno dočekamo još mnoge jubileje“, izjavio je generalni direktor Er Srbije Dankan Nejsmit.

Er Srbija ističe da šesti rođendan dočekuje kao najveći avioprevoznik u regionu sa 61 destinacijom u svojoj mreži i dva matična aerodroma u Srbiji.

Nalazi se na osmom mestu liste najstarijih aviokompanija na svetu, a o čemu je nedavno izveštavala i jedna od najvećih globalnih medijskih mreža CNN.

Kupovina aviokarata, u okviru rođendanske promotivne ponude, moguća je preko internet sajta airserbia.com, pozivanjem besplatnog broja kontakt centra 0800 111 528 za pozive iz fiksne mreže u Srbiji odnosno +381 11 311 21 23 za pozive sa mobilnih mreža i iz inostranstva.

Takođe, putem ovlašćenih turističkih agenata ili u beogradskim poslovnicama Er Srbije koje se nalaze na aerodromu „Nikola Tesla“, Bulevaru kralja Aleksandra 17 i u ulici Jurija Gagarina 12.

(Tanjug)