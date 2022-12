Er Srbija u novembru prevezla više od 200 000 putnika

BEOGRAD – Er Srbija je tokom novembra u redovnom i čarter saobraćaju prevezla više od 200.000 putnika, što je najveći broj putnika za taj mesec od 2013. godine, a za 11 meseci ove godine 2,5 miliona putnika.

Tokom novembra, koji u ovom delu sveta važi za jedan od meseci sa najnižim intenzitetom saobraćaja, srpska nacionalna avio-kompanija ostvarila je rast od 113 odsto u broju prevezenih putnika, odnosno dvostruko više nego u novembru 2021. godine, saopšteno je iz Er Srbije.

U poređenju sa novembrom rekordne 2019. godine takođe je zabeleženo povećanje i to od 15 odsto.

“Za prvih 11 meseci ove godine prevezli smo preko 2.500.000 putnika. To je milion putnika više u odnosu na prošlu godinu. Kada pogledamo unazad, najuspešnija godina Er Srbije bila je 2019. kada smo, od januara do novembra, prevezli tek za četiri odsto više putnika nego ove godine. Nastavljamo da pratimo kretanje i nadamo se da su dobri rezultati u 2022. godini uvod za još bolju 2023”, izjavio je direktor komercijale i strategije Er Srbije Boško Rupić.

Tokom novembra, Er Srbija je obavila 2.536 letova sa beogradskog aerodroma, kao i aerodroma u Nišu i Kraljevu, čime je za 10 odsto premašila ukupan broj letova iz novembra 2019. godine.

Neke od najtraženijih destinacija tokom novembra bile su Pariz, Njujork, Cirih, London, Istanbul, Podgorica i Amsterdam.

(Tanjug)

