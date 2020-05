Er Srbija u ograničenom obimu obnavlja redovan putnički saobraćaj od 18. maja

Kompanija Er Srbija objavila je da će u ograničenom obimu obnoviti redovni putnički avio-saobraćaj od 18. maja, uz povećanje broja letova u okviru reda letenja od 1. juna.

Konačni red letenja zavisiće od odluka i smernica domaćih, stranih i medjunarodnih tela i organa nadležnih za oblast civilne avijacije, odnosno od ukidanja zabrana letenja, izmena ograničenja u putovanjima i zdravstvenih mera u zemljama do kojih Er Srbija leti, navedeno je u današnjem saopštenju nacionalnog avio-prevoznika Srbije.

Saobraćaj će biti organizovan u skladu sa načelnim redom letenja koji je objavljen na: airserbia.com i biće podložan promenama.

Od 18. maja, biće organizovan ograničen broj letova do aerodroma London Hitrou, Frankfurta, Ciriha i Beča.

„Premda su putovanja trenutno ograničena većim brojem propisa u mnogim državama, planiramo da, istovremeno sa smanjivanjem ograničenja, omogućimo našim putnicima da ponovo počnu da putuju. Trudićemo se da realizujemo što je moguće više letova“, izjavio je generalni direktor Er Srbije Dankan Nejsmit.

On je dodao da Er Srbija pažljivo prati sve odluke nadležnih organa i uz ponovno pokretanje saobraćaja prioritet će biti i da se putnici redovno obaveštavaju o statusu njihovih rezervacija i neophodnim bezbednosnim merama koje će se sprovoditi.

„Period tokom kojeg smo bili sprečeni da obavljamo redovni saobraćaj iskoristili smo da se reorganizujemo i pripremimo za izazove koji su pred nama. Imali smo izuzetnu čast da pružimo podršku Vladi Srbije kroz obavljanje mnogobrojnih humanitarnih i repatrijacionih letova, transport medicinske pomoći i prevoz eksperata, kao i vraćanje srpskih državljana koji su se zatekli na stranim aerodromima“, kazao je Nejsmit.

Kako je istaknuto, usled ograničenja koja utiču na našu mrežu destinacija, red letenja će pretrpeti odredjene izmene u odnosu na plan za letnju sezonu 2020. godine.

Imajući u vidu očekivanu potražnju, letovi do jednog broja destinacija obavljaće se onom dinamikom koja je i planirana početkom godine, frekvencija letova do pojedinih destinacija biće smanjena, dok će letovi do nekoliko destinacija u ovoj sezoni biti privremeno suspendovani.

Destinacije do kojih će avioni Er Srbije leteti istim intenzitetom kao i do sada su Podgorica, Cirih, Beč, Pariz, Tirana, Zagreb, Skoplje, Bukurešt, London, Sarajevo, Sofija, Frankfurt, Brisel, Kijev, Krasnodar, Zadar i Nica, preciziranio je u saopštenju.

Takodje, optimizovaće se nedeljni broj letova do destinacija kao što su Tivat, Ljubljana, Atina, Solun, Amsterdam, Prag, Moskva, Berlin, Rim, Istanbul, Milano, Diseldorf, Dubrovnik, Split, Larnaka, Kopenhagen, Štutgart, Njujork, Banjaluka, Tel Aviv, Stokholm, Venecija, Pula, Barselona, Sankt Peterburg i Madrid.

U narednom periodu, Er Srbija neće leteti do Helsinkija, Lavova, Amana, Firence, Kišinjeva, Rostova na Donu, Malte, Ženeve, Kaira, Bejruta i Rijeke.

Iz Er Srbije je ukazano i da blisko saradjuju sa partnerima da bi utvrdili potražnju za čarter-letovima.

Er Srbija će na svojim letovima primenjivati sve neophodne mere bezbednosti, u skladu sa najvišim bezbednosnim i higijenskim standardima, kao i uputstvima nadležnih domaćih i medjunarodnih regulatornih tela, jer su bezbednost putnika i članova posade na prvom mestu.

Postoji mogućnost, kako je navedeno, da letovi do ograničenog broja destinacija budu uspostavljeni i ranije, odnosno pre 1. juna.

Ukoliko opšti uslovi budu dozvolili da se ti letovi organizuju, srpska nacionalna avio-kompanija će o tome odmah obavestiti putnike.

