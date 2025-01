Er Srbija uvela treću direktnu liniju do Kine

Er Srbija je uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Šangaja, što je treća destinacija te srpske nacionalne aviokompanije ka Kini. Do tog kineskog grada će Er Srbija tokom zimske sezone saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom, dok će se letovi iz Šangaja za Beograd obavljati sredom i nedeljom. Letovi između Beograda i Šangaja obavljaće se i tokom naredne letnje sezone koja počinje 30. marta. Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

Er Srbija je 30. septembra prošle godine uspostavila i redovnu avio-liniju između Beograda i Guangdžoua, a do Tjenđina leti od decembra 2022. godine.

Predsednik Srbije Aleksandara Vučić je na svečanosti povodom prvog leta Er Srbije do Šangaja rekao da je to velika stvar za Srbiju.

„Na letu do Guangdžoua je ogromna popunjenost 97 -98 odsto. Verujem da će biti isti slučaj i sa Šangajem“.

Iz Er Srbije su ukazali da pokretanje direktnih letova do Šangaja predstavlja važan korak u ostvarivanju njihovih strateških ciljeva i dodatno učvršćuje poziciju kompanije kao lidera u regionalnom vazdušnom saobraćaju.

Srpski zvaničnici očekuju da će ta nova destinacija Er Srbije doprineti da u Srbiju stiže još više turista iz Kine.

„U 2024. imamo stopa rasta od 82 odsto u broju turista u odnosu na prethodnu gpdinu. Srbiju je 2024. posetilo 147.000 turista iz Kine. Kad se to pomnoži sa tri noćenja to znači da 1.200 ljudi iz Kine svakoga dana noći u Srbiji. Pogledajte kakav je to veliki uticaj na naš bruto domaći proizvod (BDP), na naše ugostiteljstvo, za naše hotelijere“.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da je većina poslovnih ljudi iz Kine koji posluju u Srbiji baš iz te oblasti, tako da će otvaranje leta za Šangaj otvoriti još širi prozor saradnje između Srbije i Šangaja, a takođe i okolnih provincija kao što je Điangsu i druge.

