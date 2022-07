Er Srbija uzima jos jedan Erbas A330, od oktobra leti za Kinu

BEOGRAD – Nacionalna avio-kompanija Er Srbija donela je odluku da proširi svoju širokotrupnu flotu još jednom letelicom tipa Erbas A330, izjavio je generalni direktor te kompanije Jirži Marek i dodao da od oktobra kompanija počinje da leti za Kinu, a od sledećeg proleća i za Čikago uz dodatno iznajmljivanje još jednog Erbasa A320.

„Trenutno su u toku pregovori i proces nabavke u vezi sa iznajmljivanjem novog aviona. Planirano je da avion dođe u Srbiju u oktobru ove godine, kao i da uđe u saobraćaj nedugo posle toga, po završetku standardne procedure koja postoji prilikom ulaska bilo koje nove letelice u flotu“, naveo je Marek za vazduhoplovni portal Tango Six.

Istakao je da bi novi Erbas A330 bio od velike pomoći u daljoj ekspanziji i povećanju obima saobraćaja u mreži destinacija Er Srbije.

Kako je rekao, taj avion bi bio korišćen za uspostavljanje saobraćaja do Kine, u zavisnosti od dobijanja svih neophodnih dozvola, ali bi ujedno poslužio i za letove do značajnijih evropskih destinacija na kojima postoji veća tražnja.

Novi Erbas A330 takođe bi zamenio postojeći jedini širokotrupni avion YU-ARB na letovima do Njujorka, u periodu kada YU-ARB bude na redovnom servisu, takozvanom C-ćecku, kazao je Marek.

Dodao je da bi se od proleća 2023. godine nova letelica koristila za letove do Čikaga, kao i za dugo priželjkivani sedmi nedeljni let do Njujorka preko leta koji fizički nije bio izvodljiv sa samo jednim širokotrupnim avionom u floti.

„Er Srbija je planirala pokretanje letova do Čikaga ovog leta i preduzela je korake da se kratkoročno iznajmi avion sa posadom za te potrebe, ali se od toga odustalo zbog nesigurnosti na tržištu“, rekao je Marek.

Direktor Er Srbije takođe je potvrdio da postoji plan da i novi A330 bude ukrašen u skladu sa izgledom aviona YU-ARB „Nikola Tesla“.

„Novi avion će krasiti lik poznate ličnosti, koja je proslavila Srbiju i srpski narod“, rekao je Marek.

On je kazao da je Er Srbija pokrenula i proces iznajmljivanja novog aviona Erbas A320 i dodao da će to pojačanje zavisiti od stanja na tržištu, ali da je sigurno da će se kompanija potruditi da dogovori najbolje moguće uslove za korišćenje pomenutog aviona.

„Nastavljamo da pojačavamo i našu regionalnu flotu. Kao što je ranije najavljeno, sutra se očekuje dolazak u Beograd trećeg po redu aviona ATR 72-600 i nastavlja se rad na obezbedivanju još dve letelice tog tipa“, dodao je Marek.

(Tanjug)

