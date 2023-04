Erić: U narednim danima biće poznata šteta na voćnim vrstama

ČAČAK – Sneg koji na prostoru zapadne Srbije pada duže od 24 sata najveću štetu naneo je voćarima i voćnim vrstama.

Voće koje je u cvetu prekriveno je snežnim pokrivanjem od nekoliko centimetara, pa je pitanje šta će od njega ostati.

„U čačanskom kraju većina voćnih kultura je u punom cvetu i to je najosetljivija faza, najosetljivija na niske temperature. Ovo zahlađenje uzrokovalo je određene probleme ali do sada nije bilo većih posledica i oštećenja. Ali, šta će biti u narednom periodu, videćemo. Ono što je bitno, ukoliko padavine, odnosno sneg pokriju cvetove, čak i neki mrazevi koji bi dali veća oštećenja bili bi sanirani i neće prouzrokovati veća oštećenja na biljnoj kulturi. Čekamo, videćemo šta će to proizvesti u narednom periodu“, rekao je za Tanjug Milan Erić voćar iz okoline Čačka.

Prema najavama meteorologa u toku današnjeg dana očekuje se prestanak padavina, a nažalost šteta koju je naneo aprilski sneg sabiraće se narednih dana.

(Tanjug)

