EU komesarka Gabrijel otvariće Konferenciju o inovacijama

BEOGRAD – Konferenciju o inovacijama koja će biti održana u okviru tradicionalne Nedelje inovacija u Beogradu, otvoriće komesarka EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabrijel, najavili su danas organizatori iz organizacije All for all (AFA).

U saopštenju se navodi da je tema Nedelje inovacije, koja će biti održana od 21. do 25. septembra, „Sastanak sa budućnošću“, a da će konferencija o inovacijama biti održana 24. septembra.

Poseban fokus biće na podizanju svesti o uticaju brzorastuće tehnologije na promenu ekonomije, društva i načina na koji radimo i živimo.

Teme konferencije biće najnovije tehnologije poput veštačke inteligencije, robota, virtuelne realnosti, biotehnologije, blockćaina, nanotehnologija, digitalne proizvodnje i globalne gigabit mreže koji će promeniti najveće sektore poput obrazovanja, zdravstva, industrije zabave, transporta, maloprodaje, bankarstva i kako će to uticati na živote ljudi i na transformaciju sveta.

„Teme koje se tiču dugovečnosti, urbanog vazduhoplovstva, inteligentnih mašina, cybersecurity, zaštite podataka i lične odgovornost u novom digitalnom dobu će tokom Nedelje inovacija, inspirisati i isprovocirati na preispitivanje stanja i pravljenje promena u kompaniji, industriji, zajednici, karijeri i životu“, navodi se u pozivu.

Očekuje se da će tokom pet dana govoriti renomirani svetski i domaći stručnjaci, istraživači, inovatori, naučnici, kreatori promena, korporativni i startap lideri, preduzetnici i aktivisti.

Saopšteno je da je Nedelja inovacija posvećena stvaranju i razvoju regionalnog inovacionog ekosistema i promociji najbolje prakse koji doprinose ekonomskom rastu ali ujedno rešavanju društvene i ekološke izazove.

Biće dodeljene nagrade za najbolje inovatore i pronalazače a novina je poseban edukativni program namenjen svim organizacijama i pojedincima koji su u potrazi za sjajnim prilikama koje unapređuju znanje i veštine.

„Nedelja inovacija ima za cilj da doprinese razvoju regionalnog inovativnog ekosistema i podigne svest o značaju saradnje i kolaborativnog liderstva za rešavanje brojnih ekonomskih i društvenih izazova u doba stalnih promena i rastuće neizvesnosti izazvane pandemijom. Kao i mogućnostima za ubrzni razvoj korišćenjem inovacija naročito u oblasti tehnologija“, rekla je osnivačica AFA i programska direktorka Nedelje inovacija Žaklina Nikolić Kušić.

S obzirom na COVID 19, Nedelja inovacije je planirana u kombinaciji online i fizičkog održavanja i biće prilagođen trenutnim merama države, najavili su organizatori.

Prijave za godišnje nagrade i najavljene edukacije, kao i za učesć na konferenciji o inovacijama dostupne su preko www.innovationweek.rs.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.