EU postigla načelni dogovor – ruska nafta 60 dolara po barelu

BRISEL – Vlade zemalja Evropske unije su se načelno dogovorile danas o ograničenju cene ruske morske nafte na 60 dolara po barelu, javlja Rojters pozivajući se na izjavu diplomate iz EU, bez navođenja njegovog imena.

Prema njegovim rečima, ograničenje cene bi se sprovodilo uz primenu mehanizam prilagođavanja koji treba da zadrži gornju granicu cene na 5,0 odsto ispod tržišne.

Poljska, koja se zalagala za to da gornja granica cena bude mnogo oštrija, ima rok do 15:00 časova po GMT-u da prihvati sporazum, koji bi zatim odobrile sve vlade EU u pisanoj proceduri do petka, dodao je sagovornik Rojtersa.

„Blumberg“ je takođe izvestio da je postignut okvirni sporazum o limitiranju cene na 60 dolara.

NJujorška agencija napominje da se EU nalazi u ćorsokaku po tom pitanju od prošle nedelje, jer su Poljska, Estonija i Litvanija insistirale na stavu da je prvobitno predložena granica od 65-70 dolara po barelu „previše izdašna” prema Moskvi i da bi umesto toga trebalo da bude postavljena na 30 dolara.

S druge strane, velike brodarske zemlje, uključujući Grčku, Maltu i Kipar, zalagale su se da se limit postavi na oko 70 dolara po barelu.

(Tanjug)

