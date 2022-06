EU: Ruska hrana i đubriva nisu pod sankcijama

BRISEL – Ko god želi da kupuje rusku hranu i đubriva može to da čini slobodno i bez straha od sankcija, koje se ne odnose na ove proizvode, izjavio je danas šef za spoljnu politiku EU Žozep Borelj.

„Naše sankcije nisu usmerene na hranu, ni na đubriva. Svi koji žele da kupuju rusku hranu i đubriva mogu to da rade, nema prepreka… dakle mogu da posluju, mogu da kupuju, mogu da transferišu, mogu da se osiguraju“, rekao je Borelj novinarima uoči sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU, posvećenog nalaženju načina za deblokadu ukrajinskog žita koje stoji u crnomorskim lukama zbog tekućeg vojnog sukoba u toj zemlji.

Međutim, kako prenosi Raša tudej, sankcije EU odnose se na rusko brodarstvo, što sprečava isporuke žita i đubriva iz zemlje na globalno tržište. To je, po oceni ovog medija, dovelo do rastuće prehrambene krize, pri čemu su cene pšenice dostigle rekordno visoke nivoe u poslednja dva meseca.

Svetska trgovinska organizacija (STO) procenjuje da se u ukrajinskim lukama trenutno nalazi između 22 i 25 miliona tona žitarica. Zapadne nacije optužuju Rusiju da blokira ovaj izvoz, dok Moskva to negira i navodi da želi da osigura bezbedan prolaz kroz Crno more brodovima natovarenim žitom, ali da ukrajinska vojska to onemogućava jer je postavila mine u lukama.

Prema Borelju, posledice krize u Ukrajini „postaju veoma opasne ne samo za Ukrajinu već za ceo svet“.

„Moram ponovo da upozorim na opasnost od velike gladi u svetu, posebno u Africi.. rat je taj koji izaziva poskupljenja i oskudicu energije i hrane. Podržavamo napore Ujedinjenih nacija za deblokadu izvoza iz Ukrajine“, rekao je on.

(Tanjug)

