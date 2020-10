EU sertifikat za dezinficijens iz Kule – Sigma svetao primer

BEOGRAD/KULA – Vreme Kovida donelo je 400 novoprijavljenih dezinfekcionih sredstava i 120 novih proizvođača te robe u Srbiji, a jedino je Sigma iz Kule nedavno uspela da dobije sertifikat ovlašćene laboratorije iz EU da njen Aqualor H1000 dokazano deluje na sve viruse.

Kulski proizvođač objavio je da ima antivirusni proizvod – dezinficijens koji provereno preventivno deluje u borbi protiv Kovida.

Navode da su trenutno u završnoj fazi testiranja efikasnosti svih ostalih sredstava za dezinfekciju iz grupe Aqualor H.

Sekretar Udruženja za hemijsku industriju Privredne komore Srbije Dragan Stevanović za Tanjug kaže da prema informacijama kojima raspolaže jedino je taj proizvod dobio ovaj sertifikat referentne EU laboratorije.

„To ispitivanje je veoma, veoma skupo. Vrlo je teško za našu privredu da iznese taj trošak. Sigma je uspela uz kredit i pomoć da registruje taj proizvod. To nam je veliki plus i napredak u podizanju kvaliteta dezinfekcionih sredstava. Sertifikat će Sigmi pomoći na domaćem tržištu a i na stranom jer već imaju porudžbine iz Velike Britanije“, rekao je on.

Početkom Kovid situacije proletos do dezinfekcionih sredstava se teško stizalo. a država je u jednom periodu zabranjivala njihov izvoz.

„Bio je veliki zastoj u proizvodnji jer su bili prekinuti lanci uvoza aditiva i aktivnih supstanci, pogotovu iz Indije i Kine, zato je proizvodnja bila manja a država uvela zabranu izvoza. Tržište se brzo oporavilo i Vlada Srbije je odmah reagovala kada je došlo do hiperprodukcije pa se počelo sa izvozom“, rekao je on.

Dezinficijensi iz Srbije najviše se izvoze u okolne zemlje, odnosno države bivše Jugoslavije.

„Da bi smo svim dezinfekcionim sredstvima podigli kvalitet u PKS smo obrazovali Savet za kvalitet i bezbednu upotrebu dezinfekcionih sredstava. Mnogi proizvođači su poslušali naše savete, jedan od svetlih primera je Sigma“, rekao je on i dodao da je to dobro za kvalitet na našem tržištu ali i za uvećanje izvoza.

Inače da bi se stavio dezinficijens na tržište Srbije taj proizvod mora biti upisan u registar Ministartva zaštite životne sredine.

(Tanjug)

