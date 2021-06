Evzoni od sutra otvoren non stop

EVZONI – Granični prelaz Evzoni za ulazak u Grčku, koji je do sada radio od sedam do 23 sata, od sutra će biti otvoren non stop.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici „Live from Greece“, od sutra će 24 sata raditi granični prelazi Evzoni, Promahonas, Dojran, Niki, Kastanies, Kipoi, Nymfaia, Ormeneio, Kristalopigi, Kakavia a od prekosutra će 24 sata biti otvoren i prelaz Eksohi.

(Tanjug)

