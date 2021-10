Fajnenšel tajms: „SAD izgubile bitku od Kine u oblasti veštačke inteligencije“

LONDON – Sjedinjene Države su već izgubile bitku u oblasti veštačke inteligencije (AI) od Kine, koja ide ka globalnoj dominaciji napredujući u razvoju novih sajber potencijala, izjavio je bivši šef za softver u Pentagonu Nikolas Čailan za Fajnenšel Tajms.

Kina, druga najveća ekonomija sveta, verovatno će dominirati u mnogim ključnim tehnologijama u razvoju, posebno u oblasti veštačke inteligencije, sintetičke biologije i genetike u roku od oko jedne decenije, procenjuju zapadne obaveštajne službe, navodi britanski list, a prenosi Rojters.

Čailan, koji je podneo ostavku u Pentagonu na mesto šefa za softer u znak protesta zbog sporosti tehnološke transformacije američkih vojnih snaga, rekao je da neuspeh SAD-a na tom planu dovodi zemlju u rizik.

„Nećemo imati šanse u konkurentskoj borbi protiv Kine za 15 do 20 godina. Već sada je to, po mom mišljenju, gotova stvar“, rekao je on za FT, dodajući da će Kina dominirati svetom u budućnosti, i da će, kako kaže, kontrolisatI sve – od medijskog narativa do geopolitike.

Prema njegovim rečima, američka sajber odbrana u nekim državnim resorima je na „nivou vrtića“.

Čailan je zbog kaskanje SAD-a za Kinom u razvoju AI kritikovao nespremnost Gugla na saradnju sa američkim Ministarstvom odbrane, kao i široku debatu o etici kada je reč o veštačkoj inteligenciji.

Kineske kompanije, kako je rekao, imaju obavezu da rade sa svojom vladom i „masovno ulažu“ u veštačku inteligenciju bez obzira na etiku, objavio je Fajnenšel Tajms.

(Tanjug)

