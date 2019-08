FED i Pauel iznervirali Trampa

VAŠINGTON – Američke Federalne rezerve (FED) smanjile su u sredu, prvi put za deset godina, ključnu kamatnu stopu kako bi se izborile sa uticajem trgovinskih ratova predsednika Donalda Trampa, uporno niskom inflacijom i globalnim usporavanjem.

Centralna banka je spustila referentnu kamatu za četvrtinu procentnog poena, na raspon od 2,0 do 2,25 odsto, prenosi agencija AP.

To je prvo smanjenje kamate od decembra 2008., od vremena Velike recesije, kada je FED srezao kamatu na rekordni minimum od nula procenata, držeći je na tom nivou do 2015. godine. Američka ekonomija je danas daleko zdravija uprkos rizicima koji prete najdužem privrednom rastu zemlje zabeleženom do sada.

FED je ostavio otvorenom mogućnost smanjenja kamate u budućnosti, ali možda ne onoliko puta koliko se Volstrit nadao, navodi američka agencija.

Tokom konferencije za novinare, predsedavajući FED-a DŽerom Pauel trudio se da nađe prave reči kako bi jasno izložio strategiju centralne banke i objasnio šta to može da bude okidač za buduća smanjenja kamate, u vreme kada se rizik od recesije u SAD-u čini relativno malim.

Pauel je naglasio da je FED zabrinut zbog posledica Trampovog trgovinskog rata i usporavanja ekonomija u inostranstvu.

„Slab globalni rast i trgovinske tenzije utiču na američku ekonomiju“, rekao je on, dodajući da usporavanje u nekim sektorima američke privrede, kao što je proizvodnja, zajedno sa inflacijom koja je hronično ispod ciljanog nivoa FED-a, opravdavaju odluku da se kamata smanji sada.

Pauel je, međutim, naveo da „ovo nije početak duge serije snižavanja stope“.

„Nisam rekao da je ovo samo jedanput ili nešto slično. Kada razmišljate o ciklusima smanjenja kamate, oni se odigravaju u dužem vremenskom periodu, a Komitet za operacije na otvorenom tržištu ne smatra da smo u toj situaciji. Smanjenju biste pristupili ako vidite stvarnu ekonomsku slabost“, objasnio je on.

Predsednika Trampa, koji je više puta napadao FED zbog toga što ne reže kamate agresivno, izrazio je iznerviranost povodom poruke centralne banke, navodi AP.

„Ono što je tržište želelo da čuje od DŽeja Pauela i Federalnih rezervi jeste da je ovo početak dugotrajnog i agresivnog ciklusa snižavanja kamate, koji će ići u korak sa Kinom, Evropskom unijom i drugim zemljama širom sveta. Kao i obično, Pauel nas je izneverio“, napisao je Tramp na Tviteru.

„Pobedićemo na bilo koji način, ali sam sasvim siguran da neću imati veliku pomoć Federalnih rezervi!“, dodao je on.

Pored sniženja referentne stope, FED je takođe najavio da će u avgustu prestati sa smanjenjem svog ogromnog portfelja obveznica, dva meseca ranije nego što je planirano. Ovaj korak ima za cilj da se izbegne pritisak na kamate na dugoročno zaduživanje.

FED je nakon finansijske krize agresivno kupovao državne i hipotekarne obveznice kako bi se kamate na dugoročne kredite spuštale, a svoj bilan stanja je počeo postepeno da smanjuje kako je jačala ekonomija.

Nakon saopštenja o odlukama FED-a, industrijski indeks Dau DŽons je oslabio za 333 poena ili 1,2 posto. Prinos na američke 10-godišnje trezorske zapise pao je na 2,01 procenat sa nivoa od 2,06 odsto, koji je zabeležen kasno u utorak.

(Tanjug)