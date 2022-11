FIC pouzdan parter Srbije u kreiranju investicione klime

BEOGRAD – Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović rekao je večeras na svečanosti povodom 20 godina rada Saveta stranih investitora u Srbiji (FIC) da je Savet sve vreme bio pouzdan partener, a često i smerničar Vlade Srbije u nalaženju najboljih rešenja za stvaranje najbolje poslovne klime za investiranje.

„Od velikog značaja su nam vaše sugestije, posebno one iz Bele knjige, koje će često same po sebi uneprditi klimu za investicije i kvalitet i život naših građana. Zadovoljni smo što našu uspešnu saradnju podižemo na viši nivo, s obrizom na to da je u toku formiranje Radne grupe za primenu primedbi iz Bele knjige“, rekao je Jovanović.

Naglasio je da se Vlada i Savet ne slažu u svemu, ali da će o svemu razgovarati kako bi došli do najboljih rešenja.

Jovanović je izrazio zahvalnost investitorima što su prepoznali izuzetne napore koje Vlada na čelu sa premijerkom Brnabić ulaže u digitalizaciju Srbije i dodao da će to biti prioritet Vlade i u narednom oeriodu.

„Siguran sam da će naša saradnje biti još uspešnija u narednih 20 godina i da će Savet ostati pokretač promena, čineći Srbiju mestom sveukupnog društvenog i ekonomskog napretka“, zaključio je Jovanović.

Potpredsednica FIC-a Ana Govedarica istakla je da je za 20 godina rada Savet sa 14 kompanija osnivača narastao na 120 članica.

„Tih 14 kompanija je imalo jasnu viziju pre 20 godina da posluje u Srbiji i promeni je na bolje, kako bi bila sjajno mesto za ulaganja“, rekla je Govedarica.

Istakla je da se u međuvremenu Savet promenio, da se Srbija dramatično promenila, da se svet menja.

„Imamo 120 kompanija, 36 milijardi evra investicija, preko 100.000 ljudi zapošljavamo, sa jasnim ciljem da unapredimo Srbiju i učinimo je još boljim mestom za ulaganje“, istakla je Govedarica.

Ona je u ime Saveta dodelila priznanja za saradnju u proteklih 20 godina Vladi Srbije koje je u ime Vlade primio ministar Jovanović, šefu Delegacije EU u Srbiji Emanuelu Žiofreu i osnivačima Saveta.

(Tanjug)

