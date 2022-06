Fijatovci koji neće u Slovačku čekaju posao s minimalcem

BEOGRAD – Radnici Fijata koji ne žele u inostranstvo moći će da računaju ili na otpremninu ili da im Vlada Srbije pronađe novi posao u krugu od 50 kilometara oko Kragujevca, rekao je za Tanjug predstavnik radnika na današnjim pregovorima Đorđe Milojević.

On je ponovio da je malo interesovanje radnika za ponuđeni odlazak u Slovačku na rad, iako izjašnjavanje još nije završeno.

Dodao je da je deo dogovora da radnici kojima država bude tražila posao u okolini Kragujevca imaju pravo na bruto minimalac od 47.000 dinara od čega bi sami plaćali doprinose.

On navodi da će im Vlada Srbije pronaći posao prema njihovim kvalifikacijama i da će to trajati od tri do pet meseci.

Milojević kaže da dogovor o otpremninama još nije postignut iako ima pomaka.

Otpremine će biti tema sastanka koji je zakazan za sutra u Beogradu.

(Tanjug)

