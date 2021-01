Firme iz Nemačke i Austrije nisu htele vakcinisane radnike

BERLIN – Uprava preduzeća „Krovovi Mentrup“ iz nemačke pokrajine Severna Rajna Vestfalija, objavila je na Fejsbuku saopštenje da, ako se neko od zaposlenih vakciniše – dobija momentalni otkaz.

U tekstu te firme je pisalo da „ko dopusti da mu ubrizgaju nepouzdane vakcine, osporene od brojnih stručnjaka u svetu, ugrožava stabilnost poslovanja preduzeća“, prenosi sajt nasiusvetu.com.

„Mi snosimo odgovornost za sve zaposlene. To podrazumeva postojan promet, plate na vreme…Odbijamo eksperimente s proizvodnim kapacitetima svog preduzeća zarad farmaceutske industrije. U tom pogledu obučavamo svoje zaposlene i na to im skrećemo pažnju. Mi smo ekipa koja radi zajedno. Svi imamo zadatak da svoje preduzeće, porodice i porodice zaposlenih, stabilno provedemo kroz ovu privrednu krizu. Ko to ne razume, moraće potražiti posao negde drugde. Hvala na pažnji“, pisalo je u tekstu ove firme.

Posle kritika, vlasnik preduzeća je obrisao objavu.

„Moj stav povodom prethodne objave – srdačno se zahvaljujem svima, i mislim to ozbiljno. Živimo u vremenu kad se sve prihvata nekritički. Na starim i bespomoćnim ljudima vrši se vakcinacija, i bez stručnog objašnjenja, pritom, zapravo, ni ne znajući posledice po čoveka. Prihvata se da ministri preko stručnih branši prosto odluče da se morate vakcinisati ili ostajete bez posla. Imam najbolje zaposlene koje poslodavac može poželeti. Nikome od njih nisam ni zabranio vakcinisanje (što kod svih ne bi ni bilo neophodno), niti ga postavio kao obavezu. To neću činiti ni ubuduće, jer to ionako nije na meni. U petak smo to razjasnili sa zaposlenima i obrazložili objavljeno saopštenje“, napisao je vlasnik.

Dodaje da „niko nema pravo da nekom protiv sopstvene volje uskraćuje vakcinaciju, a pogotovo da mu je nameće“.

Prema pisanju Špigla, prvobitna, obrisana objava šerovana je za dan 3.000e puta, i imala 9.000 lajkova.

Sličan slučaj desio se i u Austriji gde je firma, koja se takođe bavi postavljanjem krovova, postavila oglas da traži radnike uz zahtev da oni koji su se vakcinisali protiv korone ili planiraju to da učine, da se ne prijavljuju, ali je i taj oglas obrisan, preneo je portal Hojte.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.