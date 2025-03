Forbs Srbija: U ponudi Startinga od 5,11 miliona evra i radovi na nadstrešnici Železničke stanice

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu objavilo je ugovore koje je firma Starting zaključila za radove na železničkoj stanici u tom gradu, ali ne i sve ponude koje su deo tih ugovora, preneo je danas Forbs Srbija.

Dve ponude, vredne 1,9 i 5,11 miliona evra, date su za izvođenje radova na zgradi železničke stanice u Novom Sadu u prvoj i drugoj fazi. U drugoj, vrednijoj ponudi, našli su se i radovi na nadstrešnici i testerastom krovu.

Reč je o ponudama za dva od tri ugovora koje je Starting imao na poslu rekonstrukcije novosadske stanice. Prvi je zaključen u novembru 2021. i naslovljen je kao Sporazum. On je vredeo 1,9 miliona evra i, kako se može zaključiti, to je bio ugovor o rekonstrukciji stanice u prvoj fazi.

Drugi, Podizvođački ugovor, vredeo je 5,11 miliona evra i sklopljen je u julu 2022. godine. Treći ugovor je zaključen u septembru 2022. za instaliranje HVAC sistema i bio je vredan nešto više od dva miliona.

U prvom ugovoru Starting je dao predlog troškova za adaptaciju sale restorana u krilu C čija se terasa nalazi s desne strane nadstrešnice. Za taj posao tražio je 54.919 evra. Drugi posao bila je adaptacija sanitarnog bloka u istom krilu – 39.403 evra. Zajedno, 94.300 evra.

Treći posao u prvoj fazi radova bila je sanacija severne fasade zgrade na krilima B i C (prema peronima). Ponuda za ove radove iznosila je 87.454 evra.

Četvrta sanacija bila je neophodna u prostorijama za smeštaj signalno-sigurnosne i telekomunikacione opreme (SS i TK prostorija). Ovi radovi čine i najveći deo ponude u okviru prvog ugovora. Ponuđena cena – 160.191 evro.

Međutim, najvredniji deo poslova bio je projekat peronskih zidova na stanici. Koštali su, prema ponudi Startinga – 882.940 evra, a drugi po vrednosti bili su radovi na uređenju perona – 642.108 evra.

I na kraju, tu su bili i radovi na termotehničkim instalacijama od 23.895 evra, kao i radovi na peronskim nadstrešnicama – 31.137 evra.

Sledeći ugovor, za drugu fazu rekonstrukcije stanice, zaključen je u julu 2022. Bio je vredan 5,11 miliona evra.

Dok dokument s ponudom za prvi ugovor ima više od 80 strana, u ovom je broj stranica neuporedivo veći – 289.

Ono što razlikuje ponude za prvi i drugi ugovor jeste i način na koji su koncipirane. Dok su kod prvog ugovora radovi razdvojeni po objektima – sala restorana, SS i TK prostorija, peroni i drugo, ponuda kod drugog je razvrstana po vrstama radova na celoj stanici.

Tako je od 5,11 miliona evra, najviše novca traženo za radove na aluminariji i bravarskim radovima – 1,59 miliona evra.

Slede kamenorezački radovi od 847.000 evra, suvomontažni radovi – 611.000 evra, izolaterski – 464.000 evra, demontaža i rušenje – 266.000 evra, zidarski radovi – 241.000 evra i keramičarski radovi – 226.000 evra.

Kako je ponuda data prema vrstama radova, nešto je teže preciznije definisati ukupnu vrednost radova na nadstrešnici. Ipak, neki delovi su jasno uočljivi.

To je svakako metalno-staklena konstrukcija koja je dodata na nadstrešnicu. U ponudi i projektima je označena kao svetlarnik. Iz ponude se vidi da je za ugradnju 117 kvadrata svetlarnika traženo 485,94 evra po kvadratu ili ukupno – 57.058,11 evra.

Tu je i oblaganje donje strane nadstrešnice mozaikom, za šta je traženo 51.047 evra.

Na te radove treba dodati i hidroizolaciju gornje strane nadstrešnice koja je prema podacima iz privremenih situacija iznosila 12.644,31 evro. Sve zajedno, nešto više od 120.000 evra.

U ponudi se na tri mesta vide i predviđeni troškovi za radove na krovu.

Prvi deo je uklanjanje starog sloja sa testerastog krova po ceni od 12,44 evra po kvadratu. Kako testerasti krov ima 1.495 kvadrata, ukupna ponuda za ovaj deo radova bila je 18.597,8 evra.

Potom je sledila termoizolacija testerastog krova po ceni od 33,56 evra po kvadratu ili 50.172,2 evra ukupno.

I na kraju, ponuda sadrži i deo oko postavljanja hidroizolacione membrane. Ponuđena je cena od 37,76 evra po kvadratu ili 56.451,2 evra. Ove tri stavke za krov nosile su ukupan trošak nešto veći od 125.000 evra.

Tri ugovora koja je Starting zaključio tako su imala inicijalnu vrednost od oko devet miliona evra, a neki ugovori su aneksirani više puta i neke računice pokazuju da je Starting navodno na osnovnih devet miliona evra, naplatio još tri miliona.

U jednom od ugovora date su i cene za nabavku, izradu, transport i ugradnju mobilijara u renoviranoj stanici.

Kombinovani ormar od univera visine 200 cm, širine 100 i dubine 60 cm, namenjen za odlaganje garderobe i kancelarijskog materijala koštao 466 evra. Stolovi od univera za sastanke u kancelarijama koštali su 365 evra po komadu.

Za stanicu je bila predviđena i nabavka tri stola za povijanje beba. Svaki je trebalo da košta 456 evra (105/60/90 cm). Pult za umivaonik u prostoriji za povijanje beba stavljen je u ponudu sa cenom od 811 evra, a ogledalo iznad pulta za umivaonik (103×80 cm) – 105,5 evra.

Kuhinjski elementi u dve dimenzije koštali su 126 odnosno 183 evra po komadu.

Nabavljane su i dve vrste kancelarijskih stolica. One sa nosivošću do 120 kg trebalo je da koštaju 298 evra, a one koje mogu da nose ljude do 150 kilograma koštale bi 344 evra.

Za kasete za prtljag putnika bile su predviđene cene od 507 i 558 evra.

Nekoliko stavki Starting nije naplatio, a između ostalog, nula evra traženo je za nabavku i ugradnju sistema zaštite od ptica.

(Beta)

