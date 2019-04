Ford napušta Rusiju,radnici protestuju,traže veće otpremnine

SANKT PETERBURG – Radnici zaposleni u Fordu u Rusiji započeli su akciju zbog planova za zatvaranje postrojenja ove kompanije, što bi moglo da uključuje i obustavu rada.

Mihail Sergejev, šef sindikata koji predstavlja oko trećinu zaposlenih u fabrici, izjavio je za AP da će usporiti proizvodnju ispunjavanjem isključivo radnih obveza sve dok Ford ne počne pregovore o uslovima za odlazak viška zaposlenih.

Sergejev je rekao da njegov sindikat traži veće otpremnine za one koji su višak, što bi odgovaralo dvostrukoj godišnjoj plati radnika, i da planiraju da se obrate menadžmentu kompanije u SAD kako bi se i oni uključili u rešavanje ovog spora.

On je dodao i da se sindikat takođe protivi onome što je rekao da su mere kojima se želi da se „zaplaše radnici i da se nateraju da odustanu od svojih zahteva“, kao što su smanjeni paketi otpremnina za radnike koji su često bolesni ili se smatraju neproduktivnim.

Kompanija Ford je saopštila da će zatvoriti tri fabrike u Rusiji jer u toj zemlji povlači iz proizvodnje putničke automobile. Ford je objavio da će prestati da proizvodi putnička vozila u Rusiji do kraja juna i da će zatvoriti pogone za sklapanje vozila u Sankt Peterburgu i Naberežnije Čelnom, kao i fabriku motora u Jelabuzi.

Organizovana industrijska akcija je neuobičajena u Rusiji, gde mnogi sindikati imaju bliske veze sa rukovodstvom,a auto industrija je redak izuzetak, navodi agencija.

(Tanjug)