Frankfurtski sajam automobila suočen s nizom problema

FRANKFURT – Međunarodni sajam automobila u Frankfurtu, koji će biti održan od 12. do 22. septembra, suočen je s nizom problema.

Sajam je, pred 68. izdanje, opterećen otkazivanjem brojnih izlagača zbog prevelikih troškova najma prostora i zastarelog koncepta izložbe, a organizatori su suočeni i s najavom javnih nereda klimatskih aktivista, prenosi tportal.hr.

Zbog toga je organizator ove izuzetno dobro posećene priredbe, koja se smenjuje sa auto salonom u Parizu svake druge godine, prisiljen da pojača bezbednosne provere.

Nemačka policija već istražuje grupu koja sebe naziva „Rocks in the Gearbox“ (u prevodu – kamenje u menjaču) nakon što je početkom ove sedmice više od 40 luksuznih vozila oštećeno u prodavnici automobila u Kronbergu na periferiji Frankfurta, nastavljajuci tako niz anti-auto protesta.

Uoči sajma automobila, nemačko udruženje autoindustrije, VDA, pokušalo je da umanji negativnu percepciju o automobilskoj industriji, pozivajući aktiviste za zaštitu okoline iz organizacija Grinpis i Dojče Umvelthilfe na panel raspravu 5. septembra u Berlinu, gde će zajedno s rukovodstvom Dajmlera i BMW i VDA razgovarati o klimatskoj krizi.

U saopštenju za agenciju Rojters, portparol VDA Ekehart Roter rekao je da su oni u bliskom kontaktu s bezbednosnim organima baš kao i svaki puta za vreme sajma.

Kako je istakao, kontrola ulaza biće pooštrena, s obzirom na to da može doći do spontanih nereda na sajmu.

Ekološke grupe, uključujući i spomenutu „Rocks in the Gearbox“, pozvale su javnost da se 14. septembra pridruže protestima u Frankfurtu, što je nateralo VDA da upozori posetioce izložbe automobila da očekuju duže redove na sigurnosnim kontrolnim punktovima.

Policija u Visbadenu je saopštila da istražuje ovu grupu nakon što su u ponedeljak preuzeli odgovornost za uništavanje Jaguara, Land Rovera i Aston Martina u trgovini automobila.

Vetrobranska stakla i prozori, poklopci motora i ostali delovi limarije razbijeni su metalnim predmetima i razbijeno je dvoje staklenih vrata na trgovini automobila, rekao je portparol policije u Visbadenu.

Kao opravdanje za svoje postupke prozvana grupa ekoloških aktivista rekla je da će za dve sedmice Frankfurt „opet pokrenuti propagandni šou u kojem se slavi razarajući zastareli, klimatski saobraćajni sistem“.

Oni, takođe, smatraju da je zapravo reč o „profitu koji se stvara na leđima najsiromašnijih i na štetu budućih generacija“ i misle da je „došlo vreme da se ubaci kamenje u menjače kapitalističke i automobilske logike profita“.

U izjavi grupe „Rocks in the Gearbox“ zatražen je detaljniji nadzor radnih uslova u srodnim industrijama, uključujući transport tereta, industriju pamuka i gume, kao i one koji se bave rudarenjem retkih prirodnih elemenata koji se koriste u proizvodnji električnih baterija i elektronici.

Ranije u avgustu, klimatski aktivisti zauzeli su železničke pruge koje su snabdevale Folksvagenovu fabriku u Volfsburgu.

