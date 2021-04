Frilenseri započeli protestnu šetnju, zahteve će uručiti Vladi Srbije (FOTO)

Udruženje radnika na internetu (frilenseri) započelo je protest pred zgradom Skupštine Srbije, nezadovoljno predloženim modelom oporezivanja njihovih prihoda za poslednjih pet godina koji je ponudila Vlada Srbije.

Oni nose transpsrente sa porukama „Nedamo našu budućnost“, „Stop uništenju frilensera“, „Za budućnost sve naše dece“, „Ne tražimo ništa, osim da nas ostavite na miru“ i dele letke sa natpisom „Stop pljački radnika na internetu“.

Dok su pripremali protest iz Skupštine Srbije na kratko se pojavila premijerka Ana Brnabić koja je rekla da je spremna za nove razgovore.

Planirano je da frilenseri u protesnoj šetnji odu do zgrade Vlade Srbije gde će uručiti zahteve, zbog čega je blokiran saobraćaj ispred zgrade Skupštine Srbije.

Frilenseri krenuli u protestnu šetnju od Skupštine do Vlade

Frilesnseri koji od sinoć protestuju ispred Skupštine Srbije krenuli su posle održanih govora u protestnu šetnju do zgrade Vlade.

Na čelu kolone su veliki transparenti „Ne damo vam našu budućnost“ i „Porez da – pljačka ne“

Predsednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar rekao je okupljenima da se premijerka Ana Brnabić nešto ranije danas pojavila kada je izašla iz Skupštine i rekla im da je Vlada spremna na pregovore.

„Javili su se kao i prvi put kada smo protestovali, očito da ulica ima efekta“, rekao je Pogačar.

On je naveo i da su protesti poslednje sredstvo kojim se bore i dodao da će to činiti uvek kada je to potrebno.

Takodje, Pogačar je rekao da su frilenseri spremni za pregovore sa Vladom.

Kako je ranije najavljeno, oni će ispred zgrade Vlade pročitati svoje zahteve, medju kojima je i onaj da se povuče Vladin predlog o načinu oporezivanja frilensera.

Okupljanje za protest je počelo sinoć, a članovi tog udruženja postavili su veliki šator i nekoliko desetina manjih i u njima su proveli noć.

Razlozi za protest frilensera

Krajem prošle godine poreski službenici su u kontroli utvrdjivali prihode frilensera od 2015. do 2020. godine i na osnovu toga uputili rešenja sa, kako kažu frilenseri, astronomskim iznosima.

To udruženje je tokom januara ove godine protestovalo više puta, a prekinuli su proteste kada su započeli pregovore sa Vladom Srbije, koji su neuspešno okončani.

Vlada Srbije je nakon toga sačinila ponudu da im se na dug od pet godina otpiše kamata, uvede neoporezivi mesečni iznos od 32.000 dinara i normirani troškovi sa 20 odsto povećaju na 43 odsto, a da se ostatak duga otplaćuje u mesečnim ratama deset godina. .

Udruženje radnika na internetu je odbilo ponudu sa obrazloženjem da bi ih takva potraživanja, zajedno sa tekućim porezom kada se donese zakon o njihovom oporezivanju, odveo u dužničko ropstvo.

Oni traže da se prvo donese zakon i da poreske obaveze tek od tada teku, a ne da se od njih traži da ih plate retroaktivno.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.