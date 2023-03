Gajić: Male banke u Americi izložene su rizicima

BEOGRAD – Male banke u Americi izložene su rizicima, pre svega, zbog „poplave“ depozita koju su imale tokom 2020. i 2021. godine, usled različitih programa američke vlade i FED-a, koji su spustili cenu kapitala, izjavio je danas direktor ekonomske istraživačke jedinice Libertarijanskog kluba Mihailo Gajić povodom zatvaranja banke Silicijumske doline u SAD.

Gajić smatra da nema indicija da će ova situcija imati značajnijeg uticaja u Americi, kao ni indicija da će se eventualno preslikati na Evropu i Srbiju.

On je u izjavi za Tanjug rekao da male banke u SAD nisu mogle da izdaju kredite svojim korisnicima jeftinim novcem koji je preplavio tržište, već je dobar deo tih sredstava otišao na kupovinu dugoročnih državnih hartija od vrednosti, koje sa sobom nose nisku kamatnu stopu.

Gajić kaže da će, ukoliko dođe do povlačenja depozita iz banaka, neke od njih morati da prodaju velike količine tih hartija po mnogo nižoj ceni od one po kojoj su ih kupile, zbog razlike u kamatnoj stopi.

Gajić napominje da je SVB banka radila sa tehnološkim kompanijama i da njeno poslovanje može imati uticaj na taj sektor, a da teško može da se oslika na ostatak privrede.

„Imamo situaciju da su depoziti u Americi, kao i u drugim zemljama uključujući i Srbiju, do određenog iznosa osigurani. U Americi je to do 250.000 dolara. Većina banaka ima svoje depozite osigurane, tako da čak i da ljudi počnu da izvlače novac iz njega, oni će moći da dobiju neku vrstu pozamjice od FED-a, ili ukoliko dođe do toga da neka od banaka propadne, depozitarima će novac biti vraćen“, objasnio je Gajić.

Napomenuo je da nema potebe očekivati veliki udarac na banke u smislu da će svi hteti sada da izvuku svoj novac zato što se plaše da neće biti bezbedan.

