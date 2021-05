Gak: Veliki broj investicija u Inđiji, nedostajaće radnici

INĐIJA – Opština Inđija realizuje trenutno najveću i jednu od najvažnijih investicija u zemlji, gradnju fabrike japanske kompanije za proizvodnju premijum auto guma Tojo tajers, ali paralelno s tim neka od preduzeća koja već godinama posluju u ovoj lokalnoj samoupravi planiraju proširenje proizvodnje.

Teške građevisnke mašine na poljani između autoputa za Novi Sad i Inđije uveliko pripremaju teren za buduću proizvodnu halu površine 22 hektara.

Japanska kompanija čiji proizvodi spadaju u sam vrh svetskog kvaliteta prvobitno je planirala da u prvoj fazi investicije u Inđiji uloži 367 miliona evra i zaposli 567 radnika, ali predsednik opštine Vladimir Gak u razgovoru za Tajnug kaže kako će Japanci verovatno uložiti petnaestak miliona evra više.

„Tojo tajers već prikuplja radne biografije kandidata za zaposlenje, a za koji dan će početi da pozivaju na razgovore za dobijanje posla. Planiraju da već od 1. jula jedan broj zaposlenih počne obuku za posao. Mašine na kojima će se raditi su na putu ka Srbiji, pronašli su u Inđiji prostor gde će da ih smeste i da obave obuku radnika“, rekao je Gak.

On naglašava da je kod Japanaca organizacija na vrhunskom nivou i da nema gubljenja vremena.

„Oni koji budu pozvani na obuku će odmah biti zaposleni i primati platu. Kada se završe građevinski radovi odmah pokreću proizvodnju. Nema tu da se obuka pokrene kad sve bude završeno. Ne, sve se planira unapred, i ni jedan minut se ne gubi“, ističe predsednik opštine Inđija.

Gak napominje da će plate biti iznad srpskog proseka i da će za zaposlene i njihove porodice to biti potpuno novo životno iskustvo, jer je Miscubiši korporacija kojoj pripada Tojo tajers jedna od tri najveće kompanije na svetu.

„Osim izgradnje fabrike, veh se prikupljaju ponude za izgradnju test staze duge 1,5 kilometar za gume koje će se tu poroizvoditi. Prvobitni plan je bio da se izgradi duža staza na kojoj bi se vozile i automobilske trke, ali je kriza zbog pandemije promenila te planove“, objašnjava Gak.

Dodaje kako će pogoni za proizvodnju guma raspolagati vrhunskom tehnologijom.

„Ovo će biti smart fabrika u kojoj će mašine bukvalno komunicirati međusobno, a fizički rad koji podrazumevamo kad zamišljamo rad u fabrici biće sveden na minimum. Radnik na traci pritiska dugme, nema da nosi gume i radi težak fizički posao. To će biti fabrika istovetna onoj koja postoji u Japanu“, rekao je Gak.

Napomenuo je da će u drugoj fazi investicija dostići ukupno milijardu evra i 1.200 zaposlenih, ali da će proizvodnja zadovoljiti sve zakonom propisane ekološke standarde.

Gak je naročito ponosan na to što u privrednim zonama u Inđiji nema prljavih tehnologija, jer svi investitori moraju da zadovolje zakonske standarde zaštite žvotne sredine.

Inđija, koja je već dugo godina poznata kao jedna od najpoželljnijih investicionih zona Srbije, očito pruža dobre uslove investitorima, je neki od onih koji tu već posluju najavljuju nova ulaganja.

„Pre nekoliko dana sam potpisao rešenje o prodaji 2,5 hektara zemljišta za investiciju iz Južnoafričke Republike. Tu će raditi pedesetak zapsolenih u preradi mermera i granita za evropsko tržište“, rekao je Gak. Dodao je da se radi o firmi koja ima više rudnika mermera i granita u Južnoafričkoj Repuzblici, a odlučila je da preradu za evropsko tržište prebaci u Inđiju.

„Kada sam pregovarao sa ovim inverstitorom doživeo sam ono o čemu sam sanjao pre četiri godine. Dok sam prezentovao prednosti Inđije kao investicione zone, sagovornik me je prekinuo rekavši da on ovde nije slučjano, jer su njegovi prijatelji već investirali u Inđiji i da on o našoj opštini zna sve. Samo me je zamolio da mu pokažem koja je parcela slobodna, i da krenemo u proces otuđenja zemljišta“, ispričao je Gak.

Krajem aprila indonežanska fabrika hrane „Indofud“ koja tu posluje nekoliko godina i zapošljava 200 radnika je obavestila lokalnu samoupravu da će početi proširenje svojih kapaciteta na novih 2.500 kvadratnih metara.

„Stiže im još jedna proizvodna linija kakvu sada već imaju i kreću sa radovima vrlo brzo, a zaposlće novih 200 radnika. Rekli su mi da tada neće imati treću smenu, jer će planiranu proizvodnju ostvariti u prve dve smene, i time će biti zadovoljni kompanija, radnici i njihoveporodice i opštine“, zaključio je Gak.

Dodao je kako su mu indonežanski investitori preneli da su zadovoljni plasmanom svojih proizvoda na evropskom i svetskom tržištu, i da su uspeli da samo od prihoda fabrike u Inđiji investiraju više od dva miliona evra u proširenje kapaciteta.

Predsednik opštine je rekao kako proširenje proizvodnje planira i poznata kompanija „Grundfos“.

Takve planove prave i u domaćoj kompaniji „Gas teh“ koja se proizvodnjom merno-regulacionih stanica za gas namenjenih industriji bavi dvadesetak godina, i nema konkurencije u toj delatnosti u regionu.

„Počeli smo od nule, ali s velikom željom za uspehom, sa talentovanim stručnim kadrom, i postali smo lider u proizvodnji gasne opreme i gasnih postrojenja u Srbiji i okruženju. Nasi proizvodi, naročito relulatori se izvoze u sve zemlje bivše Jugosalvije, u susedne zemlje, u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu i Kazahstan. Trenutno smo u postupku dobijanja C znaka, tako da ćemo sigurno početi da izvozimo i u EU“, kaže za Tanjug Milena Jeremić iz „Gas teha“.

Broj zaposlenih u ovojkompaniji stalno raste, tako da ih je trenutno 129 radnika, od čega ih je 20 odsto sa visokom stručnom spremom.

„Stalno se širimo, osavremenjujemo proizvodnju, i sigurno će biti povećanja kapaciteta, što ima veze sa širenjem izvoza na EU, a podrazumevaće i povećanje broja zaposlenih za oko 20 odsto“, navela je Jeremićeva.

„Gas teh“ ne samo da nije otpustao radnike tokom kovid krize, već ima stalnu potrebu za novim radnicima i odličnu saradnju sa lokalnom Tehničkom školom čiji učenici tu dolaze na praksu, jer im je posao obezbeđen.

Ova kompanije ima važnu ulogu u zaštiti Srbije od epidemije kovida, jer su izveli instalacije za gasove u obe novoizgrađene kovid bolnice, a isti posao ih očekuije i u sledećoj koja se gradi u Novom Sadu.

Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak naročito je zadovoljan zbog toga što uprkos ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom u Inđiji gotovo da nije bilo otpuštanja, a investitori ne posustaju.

„Pobeda je što smo uspeli da sa japanskim investitorom položimo kamen temeljac u trenutku kada je pandemijska kriza bila na vrhuncu, a oni nisu odustali ni od jednog evra ulaganja i ni od jednog radnog mesta. Doduše, pomerili smo polaganje kamena temeljca za nekoliko meseci, ali ako je to cena, bili smo spremnio da je platimo“, istakao je Gak.

Dodao je kako je stopa nezaposlenosti u Inđiji između tri i pet odsto, otpuštanja su minimalna, a svi koji su ostali bez radnog mesta novi su mogli da nađu za nekoliko dana.

Gak u šali kaže kako će, kada planirane investicije budu završene Inđija imati manjak radnika, ali dodao kako to neće biti problem, jer ovaj sremski gradić u krugu od 40 kilometara ima tri miliona ljludi na raspolaganju.

Objašanjva da kada brza pruga Beograd-Novi Sad bude gotova, iz ova dva grada će se stizati u Inđuju za petnaestak minuta, što znači da budući investitiotri neće morati da brinu za radnu snagu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.