Gasni dogovor znacajan za energetsku bezbednost i rast

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je dogovor koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić postigao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o snabdevanju gasom veliki rezultat za bezbednost Srbije i za privredni rast.

„Odlično je da imamo sporazum, jer to znači mirnu zimu i ujedno razvoj privrede koji nije moguć bez stabilnosti u gasnom sektoru, s obzirom na to da nam je industrija u velikoj meri gasifikovana. Dobra je i cena, kao i period od tri godine, koliko je rekao predsednik da će važiti novi ugovor. Dobićemo 2,2 milijarde kubnih metara po ceni od oko 400 dolara, to će zavisiti od cene nafte“, rekla je ministarka.

Ostaju pregovori sa Gaspromom o dodatnim količinama, ali je svakako najniža cena od mnogih zemalja u Evropi, pojedine države u našem okruženju već imaju problema, rekla je Mihajlovićeva za Hepi, saopštilo je ministarstvo.

Dodaje da Srbija ima dobru mogućnost, zahvaljujući dobrim odnosima dvojice predsednika.

Ona je dodala da je diverzifikacija dobavljača jedini put za stabilnost energetskog sistema u narednim decenijama i da Srbija radi na tome da obezbedi različite dobavljače gasa.

„Putujem u Azerbejdžan, to je zemlja sa kojom imamo odlične odnose i to je dobra osnova da razgovaramo i o unapređenju saradnje u energetici. Kada budemo završili interkonekciju sa Bugarskom naredne godine, dobićemo mogućnost nabavke gasa i iz Azerbejdžana, kao i sa LNG terminala u Grčkoj. Suština je da nam je neophodno i regionalno povezivanje sa Rumunijom, BiH, Hrvatskom, Severnom Makedonijom i da iskoristimo sve moguće izvore i dobavljače gasa“, rekla je ona.

Pokazalo se i sada tokom krize, kako kaže, da nije dobro da se zavisi samo od jednog izvora, koja god to država bila.

„Nažalost, ni Evropa nije razmišljala o tome u prethodnim godinama, iako je odavno poznato da Rusija politiku vodi preko energenata“, rekla je Mihajlovićeva.

(Tanjug)

