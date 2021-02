Gavrilović: Presude dokaz da banke premiju uzimaju nezakonito

BEOGRAD – Sudske presude po kojima su banke dužne da klijentima vrate naplaćenu premiju osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) pokazuju da je takvo ponašanje banaka nezakonito, kaže za Tanjug predsednik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva” Dejan Gavrilović.

To što je Vrhovni kasacioni sud nedavno prvi put potvrdio jednu takvu pravosnažnu presudu Višeg suda u Beogradu, prema njegovim rečima, dodatno potvrđuje da je novac korisnicima stambenih kredita uziman protivno zakonu.

„Radi se o stambenom kreditu koji je dužnik podigao u banci i za koji je od svog novca platio osiguranje kod NKOSK, što zapravo i nije bila njegova već obaveza banke“, kaže on.

Jer, kako navodi, ugovor o osiguranju kredita postoji između banke i Nacionalne korporacije, a dužnik ovde i nije ugovorna strana.

Ovim osiguranjem se, kaže, zapravo osigurava banka a ne korisnik kredita i ono je samo jedno od osiguranja u korist banke kada se radi o stambenim kreditima.

„Pošto je Nacionalnu korporaciju osnovala država i ona stoji iza nje, banke su ovim osiguranjem maksimalno zaštićene“, ističe Gavrilović.

Osim toga su, dodaje on, osigurane i hipotekom, osiguranjem nekretnine koje plaća dužnik, u nekim slučajevima i kroz životno osiguranje kupca stana.

Gavrilović kaže da se posle rešenja Vrhovnog kasacionog suda može očekivati da će se broj tužbi protiv banaka povećati.

Na to upućuju i sve češći pozivi klijenata „Efektivi“.

„Ovih dana nam se obratio veliki broj ljudi, zovu, šalju mejlove i pitaju kako mogu da povrate novac“, kaže za Tanjug Dejan Gavrilović.

A taj novac nije uopšte mali i po jednom kreditu se kreće od nekoliko stotina pa do nekoliko hiljada evra, zavisno od visine kredita.

Prema računici „Efektive“ trošak u proseku iznosi oko 1.500 evra po kreditu.

Kada se ovaj broj pomnoži sa nešto više od 100.000 koliko je stambenih zajmova osigurano kod Nacionalne korporacije, dođe se do sume veće od 150 miliona evra koliko su banke uzele po tom osnovu.

Dejan Gavrilović kao veoma važno navodi to da krediti ljudi koji dobijaju presude i kojima se novac vraća, ostaju osigurani kod Nacionalne korporacije.

Kako objašnjava, ne menjaju se uslovi kredita, samo se trošak osiguranja prebacuje na teret banke.

(Tanjug)

