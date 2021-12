Generlani sekretar NATO-a Stoltenberg kandidat za guvernera

OSLO – Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je među kandidatima zainteresovanim da postanu sledeći guverner centralne banke Norveške, saopštilo je danas Ministarstvo finansija te zemlje.

„Iz Ministarstva finansija su me kontaktirali u novembru i pitali da li bih razmislio da se prijavim za tu poziciju. Sada sam to učinio, i to je posao za koji sam veoma motivisan“, rekao je Stoltenberg novinskoj agenciji NTB.

Posao na funkciji guvernera treba da počne od 1. marta, ali Stoltenberg kaže da bi prvo morao da završi mandat u NATO-u, koji traje do kraja septembra 2022, prensoi Rojters.

Stoltenberg, po obrazovanju ekonomista, bio je norveški premijer od 2000. do 2001. i od 2005. do 2013, pre nego što je naredne godine postao šef NATO-a. Pored ostalih funkcija u vladi, obavljao je i dužnost ministra finansija.

Zamenica guvernera Norges banke, Ida Volden Bahe, koju mnogi ekonomisti vide kao vodećeg kandidata, takođe je konkurisala za tu poziciju.

Na konkurs se prijavilo 22 ljudi, muškarca i žena. U nadležnosti najuspešnijeg kandidata biće utvrđivanje kamatnih stopa, i upravljanje moćnim norveškim državnim fondom bogatstva, najvećim na svetu sa imovinom od 1,4 biliona dolara.

(Tanjug)

