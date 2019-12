Grabar-Kitarović potrošila tri puta više od Milanovića

ZAGREB – Kandidat hrvatske SDP za predsednika države Zoran Milanović potrošio je do 27. decembra na izbornu kampanju 1,5 miliona kuna (201 hiljada evra), a HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović 5,4 miliona kuna (724 hiljade evra), prenosi Poslovni dnevnik.

Finansijski izveštaji, objavljeni danas na internet stranici Državne izborne komisije, sadrže podatke o troškovima, donacijama i medijskom oglašavanju zaključno do prošlog petka, navodi se u tekstu.

Svakom od dvoje predsedničkih kandidata koji su ušli u drugi izborni krug, zakon dozvoljava da na promociju potroše po 9,6 miliona kuna (1,28 miliona evra).

Prema izveštajima, Grabar-Kitarović je za medijsko oglašavanje platila s popustom 2,5 miliona kuna (335 hiljada evra), a dobijeni popust iznosi oko 450 hiljada kuna (60 hiljada evra).

Milanović je za medijsko oglašavanje, s popustom platio 12.400 kuna (1.660 evra), a dobio je popust od 3.500 kuna (oko 470 evra).

Grabar-Kitarović je od 347 donatora dobila 2,3 miliona kuna (308 hiljada evra), a Milanović od njih 50 ukupno 813 hiljada kuna (109 hiljada evra).

Najveću donaciju, maksimalno mogućih 200 hiljada kuna (26,8 hiljada evra), Grabar-Kitarović je dobila od Karlovačke štamparije „Lana“.

Između dva izborna kruga na listu njenih donatora upisali su se ministar spoljnih poslova Goran Grlić Radman, šef HDZ-ovog saborskog kluba Branko Bačić, poslanik Ivan Domagoj Milošević koji su donirali po 10 hiljada kuna (1.340 evra).

Štedljiviji su bili hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu – Sunčana Glavak i Tomislav Sokol donirali su joj po pet hiljada kuna (670 evra), a Željana Zovko 5.028 kuna (674 evra).

Na popis Milanovićevih donatora između dva izborna kruga upisali su se i saborski poslanici SDP-a Vedran Babić sa 30 hiljada kuna (4.000 evra) i Damir Mateljan sa 20 hiljada(2.680 evra) te Mladen Pejnović, bivši šef Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, koji mu je kao fizičko lice uplatio maksimalno mogućih 30 hiljada kuna.

Poslovni podseća da Milanović i Grabar-Kitarović, koji su ušli u drugi izborni krug koji se održava 5. januara, svoje završne izveštaje o finansiranju kampanje treba da podnesu do 4. februara, a devet ostalih predsedničkih kandidata to moraju da učine do 21. januara.

(Tanjug)