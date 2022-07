Građani Neuma zabrinuti zbog otvaranja Pelješkog mosta

NEUM – Građani Neuma su zabrinuti zbog otvaranja Pelješkog mosta i tvrde da od danas ništa više neće biti isto.

Oni smtraju da je otvaranje Pelješkog mosta korisno za turizam i ekonomiju Dubrovnika, Pelješca i ostatka Hrvatske, ali ne i za privredu Neuma, prenosi portal Klix.ba

Ugostitelji, trgovci i hotelijeri su zabrinuti da će nakon otvaranja Pelješkog mosta u velikoj meri opasti promet gostiju koji putuju magistralnim putem kroz Neum.

„Od danas će se stvari promenti. Svi ti turisti, a to su bili mahom Poljaci, Česi i Nemci nakon čekanja na granici, koje je nekad znalo da potraje i više od jednog sata, stali bi u Neumu da se osveže, ručaju, večeraju ili popiju piće. To nije mali broj ljudi od početka do kraja sezone“, kaže jedan ugostitelj.

On podseća da su cene u Neumu povoljne i da je normalno da se turisti zaustave da ručaju ili večeraju pre nego što stignu u Dubrovnik, gde je sve deset puta skuplje.

„Svi se pribojavamo pada prometa odmah po otvaranju Pelješkog mosta“, zaključuje ugostitelj iz Neuma.

(Tanjug)

