Gradonačelnik Sočija nudi posebne uslove za građane Srbije

VALJEVO – Gradonačelnik Sočija Anatolij Pahomov izjavio je da je, tokom posete delegacije tog grada Srbiji, zvaničnicima sa kojima se sreo izneo predlog da se građanima Srbije obezbedi boravak sa punom uslugom u ruskom letovalištu po povoljnoj ceni od 15 evra po danu.

„Soči je prestonica svih odmarališta Rusije. Naši turoperatori su predložili kolegama u Srbiji organizovanje turističke razmene. Kada se to desi, onda će biti uspostavljena i direktna avionska linija iz Beograda do Sočija. To su svega dva sata leta. Predložili smo veoma povoljne i veoma prihvatljive uslove za građane Srbije – programe lečenja i oporavka od oktobra do maja po ceni od 15 evra po danu“, rekao je Pahomov.

Kako je dodao, u tu cenu je uključeno sve – boravak u sanatorijumu, pun pasion, banjski tretmani, saopštila je BK grup.

„Kao gradonačelnik Sočija mogu da vam garantujem potpunu bezbednost i vrhunski komfor“, istakao je Pahomov koji je bio na čelu delegacije Sočija koja je trodnevni boravak u Srbiji završila posetom Valjevu.

Tokom boravka zvanične delegacije olimpijskog grada Sočija vođeni su konstruktivni razgovori s visokim državnim zvaničnicima i predstavnicima lokalne samouprave.

Posebna pažnja posvećena je razvoju odnosa sa opštinama zapadne Srbije, s akcentom na proširenje turistčike saradnje i mogućnost da srpski poljoprivrednici plasiraju svoje proizvode na tržište Sočija, najvećeg banjskog lečilišta i najmodernijeg letovališta u Rusiji, saopštila je BK grup.

Pahomova sa delegacijom sastavljenom od najeminentnijih imena iz turističko-privrednog života grada Sočija dočekali su u Valjevu gradonačenik tog grada Slobodan Gvozdenović i predsednik Skupštine grada Milorad Ilić, privrednici, biznismeni i predstavnici privredne komore.

Pozdravio ih je i potpredsednik Narodne skupštine Srbije Đorđe Milićević, koji je, između ostalog, napomenuo da vredi ulagati u Valjevo.

Na sastanku je rečeno da grad na Kolubari ima suficit u saradnji sa Ruskom Federacijom, da još dosta prostora ima u širenju izvoznih potencijala proizvoda „Gorenja“, a posebno „Krušika“ u segmentu vojne industrije.

Valjevo, kao centar Kolubarskog okruga, u prilici je i da ponudi vrhunski proizvod – suve šljive, po kojima je poznato širom sveta, a koje još nisu dospele u većem obimu na prostor Rusije, navodi se u saopštenju.

Gradonačenik Gvozdenović je svom kolegi iz Sočija darovao i grb Valjeva.

Inicijativa o uspostavljanju saradnje crnomorskog grada sa gradovima u Srbiji i otvaranje avionske linije potekla je od narodnog poslanika Dragomira J. Karića, člana Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Rusije, podseća se u saopštenju BK grup.

Posebno su svoj ineteres u tome pronašli osim Valjeva, Čačak i Užice, u kojima je ruska delegacija boravila u utorak, dodaje se u saopštenju.

Sve što je organizovao prethodnih dana, od susreta Pahomova sa predsednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, potpredsednikom srpskog parlamenta Vladimirom Marinkovićem, ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimom Ljajićem, generalnim sekretarom predsednika Aleksandra Vučića, Nikolom Selakovićem, pomoćnikom gradonačenika Beograda Andrejom Mladenovićem i mnogim drugim ličnostima iz javnog života naše zemlje, potvrđuje stratešku saradnju Srbije i Rusije koju veoma uspešno neguju predsednici Vladimir Putin i Aleksandar Vučić, dodaje se u saopštenju.

Ovakav vid regionalnog povezivanja uvek potencira i Bogoljub Karić, predsednik PS S – BK i predsednik Udruženja industrijalaca i preduzetnika Srbije, navodi se u saopštenju BK grup.

(Tanjug)