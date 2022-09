Gradsko vece Zajecara naložilo štednju energije

ZAJEČAR – Gradsko veće Zaječara donelo je na današnjoj sednici naredbu o štednji elektične i toplotne energije kojom je između ostalog naloženo smanjenje javne rasvete na ulicama i trgovima, tako da bude isključena svaka treća sijalica.

Naloženo je i otkazivanje svih večernjih treninga sportskih ekipa u sportskim halama i školskim salama posle 19 časova, zatim da se u ovim objektima do 15. oktobra tamo gde to nije učinjeno obične živine sijalice zamene led rasvetom.

Rukovodioci Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova, direktori osnovnih i srednjih škola treba do 15. septembra da „zapečate“ sve klima-uređaje, zabrane korišćenje grejalica i drugih grejnih tela na struju, kao što su rešoi i kuvala za kafu, te da do 15. oktobra zamene obične živine sijalice led rasvetom.

Naloženo je i potpuno gašenje dekorativne rasvete na svim objektima javnih ustanova i školama od 15. septembra, a korišćenje dekora novogodišnje rasvete je dozvoljeno

samo od 26. decembra do sedmog januara.

(Tanjug)

