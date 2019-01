Grčić: Svi blokovi u TENT-u rade punim kapacitetom

OBRENOVAC – Svi blokovi Termoelektrane „Nikola Tesla“ rade u punom kapacitetu kada je reč o proizvodnji struje, izjavio je danas v.d.direktora EPS-a Milorad Grčić koji je obišao TENT u Obrenovcu.

„Pokrenuli smo sve blokove i na TE Kolubara u Crljenima, radi nam Morava, najveći problem već od decembra jeste proizvodnja uglja u Kolubari“, rekao je novinarima Grčić, koji je obišao postojenje za odmrzavanje i istovar uglja na TENT-u da bi proverio kako funkcioniše u uslovima snežnih padavina i niskih temperatura.

Podsetio je da je EPS uspeo da u zimskim uslovima održi sistem sa zanemrljivim procentom ispada.

„Nažalost, danas neki istočni delovi Srbije su bez struje, zaječarski i niški, ali sve naše ekipe su na terenu i iz minuta u mnut broj korisnika koji su bez struje se smanjuje“, kaže Grčić.

Naglasio je da je železnica koja pripada TENT u Obrenovcu ključ proizvodnje električne energije, jer je spona između rudnika i uglja koji se proizvodi u Kolubari i kapaciteta, odnosno blokova za proizvodnju električne energiju u TENT-u A i B.

„Svake godine kada temperature padnu ispod nule i kada su velike snežne padavine, tada je železnica u problemu, vozovi se sporije kreću, pruga se ne čisti, broj vozova je manji kada je zima nego kada su normalni vremenski uslovi“, rekao je Grčić.

Naveo je i da se sam ugalj vlažan onog momenta kada se izvadi iz zemlje i utovari u vagone pa se za 50 kilometara transporta zamrzne, te da zato već nekoliko godina postoji sistem odmrzavanja zamrznutog uglja kako bi se omogućio utovar.

„Sam taj proces je kapaciteta oko pet vagona u istom momentu. Samo odmrzavanje traje oko 10 minuta kada je temperatura do minus pet stepeni. Kada je niža od minus pet stepeni to traje mnogo duže i zato je jako važno dati podršku ljudima koji se bave transportom uglja od Kolubare do TE“, rekao je Grčić.

Ljudi u Kolubari, dodaje, rade naporno i svesni su koliko su bitni za državu Srbiju.

„Poslednjih četiri, pet dana imamo značajan pomak u rezultatima. Uspeli smo nekoliko dana da vežemo proizvodnju sa preko 90.000 tona na dan, to znači više od 85.000 tona uglja transportovano za TE“, rekao je Grčić.

Naveo je i da je omogućeno i kopanje, odnosno proizvodnja uglja na višoj etaži.

„Izašli smo iz vodenog i blatnjavog pojasa gde ćemo se vratiti i nastaviti ekpsloataciju kada vremenski uslovi dozvole“, rekao je Grčić.

(Tanjug)