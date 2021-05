Greenpeace u Zagrebu podigao 27-metarski balon

ZAGREB – Evropska agencija za životnu sredinu svrstava Hrvatsku među zemlje koje su najpogođenije klimatskim promenama u Evropi, zbog čega su aktivisti Greenpeacea na zagrebačkom Hipodromu podigli 27-metarski balon na kom se, pored slike planete Zemlje, nalazi i poruka „Zeleni grad za zelenu planetu“.

To su aktivisti uradili u okviru kampanje #ZazeleniGrad, prenosi T-portal.

Greeenpeace je u svom Apelu za zeleniji Zagreb zatražio zaštitu postojećih zelenih površina i stvaranje novih, kao i uključivanje građana u taj proces.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, procenat stanovništva koje živi u gradovima će, do 2050. godine sa 55 odsto narasti do 68 odsto, a kako se navodi ukoliko se ne preduzmu predložene mere, u Zagrebu i tom delu Evrope će temperatura do kraja ovog veka porasti za čak 4,5 stepeni.

(Tanjug)

