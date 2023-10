Grejna sezona u Nišu počinje po starim cenama, poskupljenje verovatno od Nove godine

Grejna sezona u Nišu počeće sa cenama koje je „Gradska toplana“ usvojila u avgustu, a ukoliko se ostvare najave o poskupljenju gasa, nova cena grejanja važiće od 1. januara, najavljeno je danas u tom niškom komunalnom preduzeću.Korisnici daljinskog grejanja na početku grejne sezone varijabilni deo računa plaćaće 7,11 dinara po kilkovat satu utrošene toplotne energije, a fiksni deo cene 28,73 kilovata po kvadratu.Direktor „Gradske toplane“ Predrag Milačić rekao je da s tom cenom građani za stan od 50 kvadrata grejanje plaćaju oko 60.000 dinara godišnje, tako da je Niš među gradovima u Srbiji sa najjeftinijim grejanjem.On je kazao da ima najava da će gas uskoro poskupeti, a s obzirom da taj energent ima udeo od 89 odsto u varijabilnom delu cene, poskupljenje je neminovno.“Ukoliko ulazni parametri budu isti kao što su trenutno, mazut, električna energija i ostalo, varijabilni deo bi trebalo da poskupi oko devet odsto“, izjavio je Milačić novinarima.On je kazao da je „Gradska toplana“ spremna da 15. oktobra počne novu grejnu sezonu, i po stanju infrastrukture i rezervi gasa.Od 15. oktobra, dodao je Milačić, s obzirom da se očekuje zahlađenje i pad temperature, radijatori korisnika biće topli čitav dan.Direktor toplane je kazao da je to preduzeće obezbedilo novac za projekat koji će omogućiti da se jedno niško naselje greje vodom iz Nišave.Milačić je istako da je to „revolucionarna ideja“ koju će „Gradska toplana“ realizovati prva u Srbiji.“Vodu iz Nišave ćemo uzimati i njome grejati stanove, a potom ćemo je vraćati u Nišavu. To će se raditi preko filtera i toplotnih pumpi koje će biti postavljene u toplani ‘Krivi vir’ „, objasnio je Milačić.Po njegovim rečima, taj projekat košta 13 miliona evra i projektanti već rade na njemu pošto je novac obezbeđen: iz republičkog budžeta osam miliona evra, a ostatak će finansirati EU i budžet Niša ili toplane.

