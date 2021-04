Gutereš: Svet na ivici klimatskog ponora, G7 da ispuni obeća

BARSELONA – Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je bogate zemlje da ispune obećanja o finansiranju klimatskih ciljeva zemalja u razvoju na sastanku G7 u junu, upozorivši na današnjem samitu o klimi, čiji je domaćin američki predsednik DŽo Bajden, da je svet „na ivici ponora“.

U obraćanju na virtuelnom samitu na Dan planete Zemlje, Gutereš je rekao da su „opasni gasovi sa efektorm staklene bašte na nivoima koji nisu viđeni skoro tri miliona godina“, prenosi Fondacija Tomson Rojters.

Primetio je da je globalno zagrevanje već dostiglo 1,2 stepena Celzijusa i da „juri ka pragu katastrofe“.

Klimatsko zagrevanje, o kojem su države 2015. godine postigle dogovor da pokušaju da ga zadrže na maksimalno 1,5 stepeni C, već uzrokuje „sve rast nivoa mora, paklene temperature, razorne tropske ciklone i epske požare“, dodao je Gutereš.

„Potrebna nam je zelena planeta, jer je u svetu na snazi crveni alarm. Moramo da obezbedimo da naredni korak bude u dobrom smeru. Lideri u svim delovima sveta moraju da preduzmu mere“, istakao je om

Uoči današnjeg samita, Bajdenova administracija se obavezala da će do 2030. smanjiti emisiju staklenih gasova za 50 do 52 posto u odnosu na nivo iz 2005. godine, izrazivši nadu da će podstaći druge države sa velikim emisijama da povećaju ciljeve vezane za suzbijanje klimatskih promena.

Japan je takođe povećao sciljanu stopu smanjenja emisije ugljenika na 46 posto do 2030. godine sa nivoa iz 2013. godine, a premijer Jošihide Suga je najavio da će naložiti ministrima da ubrzaju planove i da će vlada „nastaviti da stremi kao još većoj stopi smanjenja od 50 odsto“.

Nizak nivo finansiranja klimatskih programa siromašnijih država već dugo predstavlja prepreku u klimatskim pregovorima Ujedinjenih nacija, usporavajući tranziciju ka zelenijim ekonomijama.

Gutereš je poručio danas da su potrebni konkretni predlozi uoči Konferencije UN o klimatskim promenama (COP26) koji će olakšati pristup finansijama i tehnološku podršku najugroženijim zemljama.

„Razvijene države moraju na samitu G7 u junu da izađu sa sredstvima za finansiranje klimatskih programa, uključujući i davno obećani 100 milijardi dolara za klimatske akcije u zemljama u razvoju“, dodao je on i zaključio da je to „od presudne važnosti za poverenje i kolektivno delovanje“ kako bi se do 2050. približili nultoj emisiji gasova.

(Tanjug)

