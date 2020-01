Hoće li „Ikarbus“ ponovo stati na noge?

BEOGRAD – Nekadašnji gigant, preduzeće „Ikarbus“ iz Zemuna koje proizvodi autobuse, mesecima je bez posla – fabrička hala je prazna, radnici ne primaju plate, proces privatizacije još traje, ali generalni direktor Aleksandar Vićentić veruje da će ta kompanija uspeti da se „izvuče“ iz ove situacije.

Zaposleni su za danas najavljivali štrajk ispred Vlade Srbije, ali su ga odložili jer je, kaže Vićentić za Tanjug, u Ministarstvu privrede postignut dogovor da se delu radnika ponudi socijalni program.

„To je trenutno jedino rešenje da se reše finansijski problemi dela naših zaposlenih“, kaže Vićentić koji veruje da će „Ikarbus“ uspeti da se „izvuče“ i nastavi poslovanje jer je, kako kaže, više puta bilo u sličnim situacijama.

Prošla godina je, napominje on, bila veoma teška za „Ikarbus“, nisu proizveli nijedan autobus, ali su opstajali zahvaljujući remontu vozila.

„Međutim, i to je stalo krajem prošle godine. Poslednji put smo isplatili plate krajem septembra i od tada ne primamo zarade. Imamo velikih problema, ali za sada uspevamo da platimo komunalije – struju, vodu, telefone…“, rekao je Vićentić.

Socijalni program je, inače, sproveden i krajem 2018. godine kada se za njega opredelilo oko 140 zaposleniih u „Ikarbusu“ koji su dobili 200 evra po godini radnog staža, nakon čega je u preduzeću ostalo 120 radnika.

Privatizacija preduzeća traje dugo zbog same kompleksnosti procesa, kaže Vićentić i objašnjava da se „Ikarbus“ privatizuje kroz Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) otkupom dugova.

Kineska kompanija „Jinglong“ je, kaže, otkupila dugove „Ikarbusa“ i UPPR-om, koji je to preduzeće priložilo sudu, predviđeno je da kineska kompanija, na osnovu toga što je otkupila dugove, bude vlasnik 58 odsto „Ikarbusa“.

Država Srbija će, objašnjava Vićentić, biti vlasnik oko 10 odsto, dok će preostali deo biti u vlasništvu malih akcionara.

„U novembru prošle godine je usvojen naš UPPR i čeka se njegova pravosnažnost. Teško je reći kada će to tačno biti, ali očekujemo da za dva do tri meseca postane pravosnažan“, rekao je Vićentić i dodao da će tek tada kineski partner biti većinski vlasnik „Ikarbusa“, odnosno i formalno preuzeti to preduzeće.

U pitanju je, kaže, firma koja je najveći svetski proizvođač baterija za elektrovozila i veliki proizvođač autobusa, kamiona i vozila na elektropogon.

Objašnjava da oni planiraju da zadrže kompletan „Ikarbusov“ proizvodni program koji je, ističe, odličan budući da domaća kompanija sarađuje sa najboljim kompanijama u branši – „Mercedesom“ i „MAN-om“.

„Svi naši modeli koriste Mercedesove ili Manove motore, Simensov upravljački sistem…Pravimo vrhunske autobuse po prilično konkurentnoj ceni i kineski partner je odlučio da zadrži naš kompletan proizvodni program dizel vozila i da dodaju elektrovozila koja neće biti kineska već ‘Ikarbusova’, s tim što će baterije i još neke elektrokomponente, koje su takođe odlične, biti iz Kine“, objasnio je Vićentić.

Dok se čeka rasplet situacije u „Ikarbusu“, predstavnici opozicionog Saveza za Srbiju su tešku situaciju u tom preduzeću iskoristili da ponovo kritikuju gradsku vlast da neistinama dodatno stvara probleme i gura domaću kompaniju u „provaliju“.

Šef odborničke grupe SzS u gradskom parlamentu Nikola Jovanović kaže da je prethodna gradska vlast za četiri godine kupila više „Ikarbusovih“ autobusa nego sadašnja za sedam godina, te podsetio na najave aktuelnih gradskih čelnika da će Grad od „Ikarbusa“ kupiti 100 zglobnih autobusa, što se nije dogodilo.

Tim povodom, generalni direktor „Ikarbusa“ kaže da se nada da će se ta kupovina realizovati u ovoj godini jer bi to, dodao je, značajno pomoglo da se prebrodi prelazni period dok ne dođe novi vlasnik.

„Nije tako jednostavno kada se menja vlasnik firme, kada dolazi vlasnik iz jedne potpuno druge sredine. Potrebno je neko vreme da se firma reorganizuje, modernizuje i ojača i mnogo je lakše kada za sve to vreme imate posao, a ne kada ste u situaciji da posla nema i da su radnici bez plata“, dodao je Vićentić.

„Ikarbus“ je osnovan 1923. godine, kao prva fabrika aviona na Balkanu, da bi kasnije promenio delatnost, a prvi autobus u tom preduzeću proizveden je 1954. godine.

(Tanjug)