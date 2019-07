Hoćemo da uključimo S. Makedoniju i Grčku

BEOGRAD – Izgradnja brze pruge od Beograda do Budimpešte najveći je infrastrukturni projekat u ovom delu Evrope rekla je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović koja je najavila da se sutra u Beogradu održava trilateralni ministarski sastanak Srbije, NR Kine i Mađarske na kojoj i da će glavna tema biti realizacija ovog važnog projekta.

Ona je za RTS rekla i da je ovo finansijski najzahtevniji projekat , s obzirom na to da je njegova vrednost kroz Srbiju blizu dve milijarde dolara, a ukupno četiri milijarde.

„Sa srpske strane sve teče po planu, grade se dve deonice od Beograda do Stare Pazove i od Stare Pazove do Novog Sada. Sledeće godine krenuće izgradnja i treće deonice Novi Sad – Subotica. Sutra ćemo razgovarati i o uključivanju još dve države – Severne Makedonije i Grčke u ovaj projekat, koji je deo globalne inicijatije „Pojas i put“, izjavila je ona.

Potpredsednica Vlade dodala je da je Srbija pokazala da može da se drži ugovorene dinamike, posebno kada je železnički saobraćaj u pitanju, te da će zaključno sa ovom godinom biti rekonstruisano 700 km pruga. Ona je rekla i da očekuje da će Severna Makedonija i Grčka pokazati zainteresovanost, uprkos unutrašnjim problemima koje imaju.

„Srbija je politički i finansijski stabilna, sa najvećim prilivom stranih investicija, u interesu nam je da Severnu Makedoniju i Grčku privučemo u ovaj projekat, jer nije dovoljno da imamo brzu prugu samo od Beograda do Budimpešte, već da spojimo ceo koridor“, rekla je ona.

