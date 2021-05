HR: Industrija zabave tuži Nacionalni štab cvilne zaštite

ZAGREB – Zajednica industrije zabave u Hrvatskoj najavila je danas ustavnu tužbu protiv odluka Nacionalnog štaba civilne zaštite jer smatraju da epidemiološke mere značajno zadiru u njihova Ustavom garantovana prava.

U saopštenju se navodi da su u Zajednici svesni da opasnost od zaraze postoji i da ne dovode u pitanje potrebu epidemioloških mera, da smatraju da Nacionalni štab svojim odlukama i preporukama krši Ustavom propisane norme.

Kao norme koje su prekršene označili su jednakost u tretmanu, pravilo razmere između stvarne opasnosti kod javnih okupljanja i propisanih mera, zatim preduzetničke i tržišne slobode kao temelj privrednog sistema i garanciju jednakog pravnog položaja na tržištu, kao i Ustavom garantovano pravo na rad i zaradu, prenosi Index.hr.

Kao jedan od primera naveli su tržne centre koji, kako tvrde, u zatvorenim prostorima mogu da prime od 1.000 do 5.045 osoba, dok oni sa svojim događajima na istoj kvadraturi i na otvorenom prostoru mogu da prime samo 25 osoba.

Ukazali su i na to da trenutno u svim prostorima privrednih i državnih subjekata, kancelarijama, radionicama i halama u zavisnosti od broja zaposlenih radi i više hiljada ljudi u zatvorenim prostorima, dok je kod njih na otvorenim događajima limit 25 osoba.

„Dok neki mogu da rade u prilično normalnim uslovima, mi smo u potpunosti blokirani, u celini nam je zabranjen rad jer je neisplativo organizovati događaje za 25 osoba“, tvrde iz Zajednice i dodaju da su im oduzeta Ustavom garantovana prava i to na „nesrazmeran, nejednak, diskriminatorski način, bez valjanog obrazloženja i adekvatne finansijske naknade štete“.

(Tanjug)

