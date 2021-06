HR iscrpela sve mogućnosti za transfere novca za zdravstvo

ZAGREB – Potpredsednik hrvatske vlade i ministar finansija Zdravko Marić je izjavio da je Hrvatska iscrpela sve zakonske mogućnosti za transfere novca za zdravstvo.

Marić je, gostujući jutros na HRT-u, rekao da u zdravstvu problem nisu samo novi već i stari dugovi.

„Dogovorili smo se s veledrogerijama. Dugovi se nastoje smanjiti. Iscrpeli smo sve zakonom omogućene transfere novca za zdravstvo. Držimo rokove plaćanja u bolnicama na 180 dana, a u apotekama na 120….znamo da su to rokovi izvan zakonom predviđenih, ali opet je to bolje kada znamo da su bolnice bile i preko 900 dana dužne“, naveo je on, a prenosi Index.

Nada se da će se idućeg petka u saboru izglasati rebalans budžeta, koji je, po njemu, početak neke dugotrajnije reforme u zdravstvu, a ne „gašenje požara“.

„Obaveze su visoke, i dalje se kumuliraju. Najsretniji bih bio kada bi se problem u zdravstvu odnosio samo na stare dugove i obaveze, ali problem je što se iz meseca u mesec kumuliraju nove obaveze“, rekao je Marić.

Dodao je da se radi na tome da se ne dozvoli da rokovi plaćanja ponovno počnu da se produžavaju i da se krene s racionalizacijom na troškovnoj strani.

Marić je takođe rekao da očekuje rast hrvatske privrede od 5,2 posto u ovoj godini, te da će se javni dug ponovno vratiti na silaznu putanju.

Što se tiče uvođenja evra, kaže da je najveći fokus na budžetskom deficitu.

„On mora biti unutar tri posto, ali ono što je važno jeste da je na snazi privremena suspenzija fiskalnih pravila. Moramo paziti da se protiv nas ne pokreću neke procedure“, konstatovao je, podsetivši da je procedura prekoremnog deficita bila pokrenuta protiv Hrvatske odmah po njenom ulasku u EU.

„Utisak je, što se tiče Hrvatske, pozitivan. Nadam se uskoro nekim vestima. Najraniji datum za ulazak u evrozonu je 2023. godina“, rekao je Zdravko Marić.

(Tanjug)

