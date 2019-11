HR se zadužila za 11 mlrd kuna po kamati od 0,25 odsto

ZAGREB – Hrvatsko Ministarstvo finansija izdalo je obveznicu u iznosu od 11 milijardi kuna (oko 1,48 milijardi evra) koja je realizovana na domaćem tržištu kapitala po kamati od 0,25 odsto, saopštio je danas premijer Andrej Plenković.

„Zadužili smo se na domaćem tržištu kapitala po povoljnim uslovima u iznosu od 3,5 milijardi kuna (oko 470,5 miliona evra) do 2024. godine, te 7,5 milijardi kuna (neznatno iznad 1,0 milijarde evra) do 2034. godine, uz prinos od 0,36 posto i kamatnu stopu od 0,25 posto“, rekao je Plenković u na sednici vlade, istakavši da je to novo zaduženje ostvareno po najpovoljnijim uslovima u istoriji, prenosi Jutarnji list.

Dodao je da „implicirana ušteda“ na kamatama (koju donosi refinansiranje ranijih obaveza novom obveznicom) na godišnjem nivou iznosi 340 miliona kuna (45,7 miliona evra).

Organizatori novog izdanja obveznice su, kako je izvestio, Erste, Privredna, Rajfajzen i Zagrebačka banka.

(Tanjug)