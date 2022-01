Hrvatska: Gas za domaćinstva mogao bi da poskupi 70 posto

ZAGREB – Šef zagrebačke gradske plinare Jeronim Tomas izjavio je da će od vlade zavisiti u kojoj meri će cena gasa za domaćinstva porasti posle 1. aprila kada ističu mere zamrzavanja, te da je moguće da gas poskupi i do 70 posto kako se spekuliše u javnosti.

„To ovisi o aktivnostima vlade, to je regulisana delatnost. Što se tiče količina njih imamo, a što se tiče cena – one će rasti… ali ne u znatnoj meri kao kod privrednika“, rekao je Tomas za televiziju RTL, prenosi portal index.hr.

Na konstataciju da neki eneregetičari govore da bi cena gasa za domaćinstva mogla da poraste do 70 posto, kaže da je to realno.

„Moguće je, da. To je realno povećanje. Cena gasa (na svetskom tržištu) raste znatno više. Ja se nadam da to neće potrajati, ali videćemo šta će se događati. Niko to nije mogao da očekuje, to je nešto što će se definitivno menjati u budućnosti“, dodao je Tomas.

Prema njegovim rečima, iza velikog skoka cena gasa stoje „pre svega, geopolitički razlozi“, kao i rast potražnje za energentima zbog kovid krize. Tvrdi da se na tu situaciju nije moglo preventivno delovati.

(Tanjug)

