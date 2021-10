Hrvatski guverner: Datum prelaska na evro znaće se 2022.

ZAGREB – Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je danas da će se tačan datum prelaska s kune na evro znati tek sledeće godine.

„Ako će to biti 1. januar 2023., imamo još samo 14 meseci. Nekima se to može činiti mnogo, ali za sam proces to je relativno malo vremena“, rekao Vujčić na jednoj konferenciji posvećenoj tome šta uvođenje evra donosi malim i srednjim preduzećima, prenela je Hina.

Dodao je da će biti donet zakon koji će precizno odrediti kako će se prelazak sa kune na evro dešavati, te da će temeljni princip biti zaštita potrošača tako da tokom same tranzicije oni ne dođu u lošiji položaj nego što su bili pre toga, ni u pogledu konverzije depozita niti konverzije kredita. Sve to će važiti i za preduzeća.

„Iskustva svih zemalja koje su do sada ušle u evrozonu pokazuju da je rast plata bio viši od rasta cena, a životni standard stanovništva porastao, i zbog toga je podrška u zemljama koje su do sada uvele evro vrlo visoka“, naveo je on.

U drugim zemljama u tranziciji koje su uvele evro, podrška jedinstve noj valuti je oko 80 posto, što po Vujčiću dokazuje da je strah od pada standarda bezrazložan.

Najavio je da će HNB sledeće godine početi intenzivnu kampanju informisanja građana i privrednika o tome koje su karakteristike prelaska s kune na evro.

Hrvatski guverner je takođe rekao da će se primeniti mehanizam dvojnog iskazivanja cena, koji se pokazao vrlo korisnim u drugim zemljama, i da on neće obuhvatiti samo cene u prodavnicama, već i plate, sve vrste naknada, usluga i slično, da bi se ljudi navikli na nove cene.

(Tanjug)

